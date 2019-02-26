如何讓酒駕消失 學者提3不原則

2019-02-26 19:33 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



針對屢見不鮮的酒駕事件，到底該怎麼處罰及預防，交通部表示會於25日的會議中討論，同時國民黨立法院黨團也召開公聽會，聽取各方意見作為修法參考。與會學者均認為，比起嚴刑峻法，如何教育民眾不再有酒駕的心理才是最重要的，中央警察大學教授蔡中志更提出3不原則：不敢酒駕、不必酒駕、不能酒駕。

3不原則

在公聽會上，蔡中志表示現在的修法往往是見樹不見林，要徹底遏止酒駕，整體配套措施跟民眾基礎意識才是最重要的。修法方面除加重罰則外，他建議可參考日本在遏止酒駕上有所謂的連坐法，只要當事人酒駕，提供酒跟提供車的第三者也一併受罰，藉由此方式讓旁人監督，避免酒駕情事。

他進一步提出3不原則：不敢酒駕、不必酒駕、不能酒駕。首先是透過嚴刑峻法，讓民眾不敢酒駕；第2則是完善大眾運輸、酒後代駕等措施，使醉酒者不必酒駕；第3是藉由連坐法或是酒駕檢舉獎金等形式，讓社會大眾共同監督，讓酒駕者無所遁形，不能酒駕。

中信金融管理學院副教授詹德恩指出，之前媒體統計，酒駕量刑中低於法定刑者高達72%，會出現此一情形是因為刑法的制約。但比起酒駕處罰，更重要的是酒駕文化的問題，一直把人關進監獄關到死無法解決問題，因為酗酒跟毒癮一樣都是一種疾病，他建議或可比照管理性侵犯的方式，用電子監控讓酗酒者勒戒，以解決問題。

重罰違反比例原則

而針對酒駕致死者治罪是否可處死刑的議題，文化大學教授吳盈德則憂心，此舉一來違反法律的比例原則，再來反可能增加肇事者為躲避刑罰而逃逸的情況，而且即使可處死刑，法官要不要下此判決也是一個問題，他認為酒駕者往往無法控制自己的酗酒情形，再多的嚴刑峻法也只是緣木求魚，最重要的還是如何預防。

國民黨立委吳志揚認為，酒駕的修法有其急迫性，尤其是此次會期過後，下屆會期就會因選舉議題而使各項民生法案無法順利推行，因此一定要加速推動修法，也呼籲各界踴躍發表自身看法，提供立委們作修法參考。

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