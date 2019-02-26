立委聲聲催…酒駕扣車 3個月擬出配套

法務部將調整酒駕累犯修法方向；圖為警方酒測示意圖，與案件無關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

酒駕肇事件數居高不下，累犯比率也攀升，立法院交通委員會昨通過臨時提案，要求交通部三個月內研議沒入酒駕車輛，交通部長林佳龍表示支持。也有立委提議酒駕一律「關三天」，法務部政次蔡碧仲表示是值得研議的方向。

此外，許多偏遠地區民眾飲酒，卻因缺乏公共運輸搭乘，導致僥倖酒駕，立委也要求交通部在三個月內提出改善方案。

交通部統計，近五年酒駕累犯人數占比逾兩成、累犯違規件數近四成。立委葉宜津表示，每年酒駕違規件數超過十萬件，顯見政府遏止酒駕面臨瓶頸，道安講習更是無效，要求交通部三個月研議沒入酒駕車輛。

林佳龍擔任台中市長時，也曾提議沒入酒駕者車輛。林佳龍昨表示，他仍支持過去「林市長」的主張，酒駕肇事或無照酒駕致人死傷、酒駕再犯者應沒入車輛，但執法難以一概而論，將盡快研議相關配套，如酒駕者開租用車或酒駕但未肇事者如何沒入車輛？

警政署統計，酒駕肇事件數機車占七成、汽車占三成，立委認汽機車酒駕應有不同裁罰規定。林佳龍也說，汽車酒駕傷亡情況往往比機車嚴重，承諾研議汽機車分類裁罰。

立委蔡易餘建議，酒駕者一律直接關三天，避免讓人認為有錢人繳得起罰金不怕酒駕。蔡碧仲說值得研議，可讓民眾更加警惕，大陸也有拘留酒駕者十五天的制度。

針對警政署昨指酒駕傷亡人數逐年遞減，立委李昆澤批評，酒駕肇事死亡人數從前年八十七人攀升到去年一百人，增幅近一成五，警政署竟還稱酒駕傷亡趨緩，令人愧疚。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，現在依照公共危險罪或妨害社會秩序法，扣留人車都是不用修法就能做的事，過去法官也曾有判例沒入車輛，若要更明確入法都樂見。她認為，在酒駕還未造成傷亡前，酒駕首犯就應透過扣留人車，避免再犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康