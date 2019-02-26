親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
討好式政策惹議
政治
軍事
綜合

立委聲聲催…酒駕扣車 3個月擬出配套

2019-02-26 00:21聯合報 記者吳姿賢侯俐安／台北報導

法務部將調整酒駕累犯修法方向；圖為警方酒測示意圖，與案件無關。 圖／聯合報系資料...
法務部將調整酒駕累犯修法方向；圖為警方酒測示意圖，與案件無關。 圖／聯合報系資料照片
分享

酒駕肇事件數居高不下，累犯比率也攀升，立法院交通委員會昨通過臨時提案，要求交通部三個月內研議沒入酒駕車輛，交通部長林佳龍表示支持。也有立委提議酒駕一律「關三天」，法務部政次蔡碧仲表示是值得研議的方向。

此外，許多偏遠地區民眾飲酒，卻因缺乏公共運輸搭乘，導致僥倖酒駕，立委也要求交通部在三個月內提出改善方案。

交通部統計，近五年酒駕累犯人數占比逾兩成、累犯違規件數近四成。立委葉宜津表示，每年酒駕違規件數超過十萬件，顯見政府遏止酒駕面臨瓶頸，道安講習更是無效，要求交通部三個月研議沒入酒駕車輛。

林佳龍擔任台中市長時，也曾提議沒入酒駕者車輛。林佳龍昨表示，他仍支持過去「林市長」的主張，酒駕肇事或無照酒駕致人死傷、酒駕再犯者應沒入車輛，但執法難以一概而論，將盡快研議相關配套，如酒駕者開租用車或酒駕但未肇事者如何沒入車輛？

警政署統計，酒駕肇事件數機車占七成、汽車占三成，立委認汽機車酒駕應有不同裁罰規定。林佳龍也說，汽車酒駕傷亡情況往往比機車嚴重，承諾研議汽機車分類裁罰。

立委蔡易餘建議，酒駕者一律直接關三天，避免讓人認為有錢人繳得起罰金不怕酒駕。蔡碧仲說值得研議，可讓民眾更加警惕，大陸也有拘留酒駕者十五天的制度。

針對警政署昨指酒駕傷亡人數逐年遞減，立委李昆澤批評，酒駕肇事死亡人數從前年八十七人攀升到去年一百人，增幅近一成五，警政署竟還稱酒駕傷亡趨緩，令人愧疚。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，現在依照公共危險罪或妨害社會秩序法，扣留人車都是不用修法就能做的事，過去法官也曾有判例沒入車輛，若要更明確入法都樂見。她認為，在酒駕還未造成傷亡前，酒駕首犯就應透過扣留人車，避免再犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕林佳龍蔡碧仲立法院
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

逾6成酒駕致死輕判 立委批：法律寫好玩的

2019-02-26 00:11

新聞眼／別讓司法…成為防制酒駕的破口

2019-02-26 00:16

1個月自費10萬！酒駕禁戒「比率低到不像話」

2019-02-26 00:35

1個15萬元…酒精鎖 這3類駕駛評估先加裝

2019-02-26 00:27

黃國昌：酒駕禁戒處分僅9人 法務部允改善

2019-02-25 18:12

酒駕致死量刑能提高嗎？ 司法院長：法官獨立審判

2019-02-25 17:02

影／酒駕量刑太輕？近4成累犯 藍綠立委喊修法嚴懲

2019-02-25 16:36

立委提酒駕不論輕重先關三天 法務部：值得研議

2019-02-25 15:18

立委提案沒入酒駕者車輛 交部3個月內研議

2019-02-25 14:56

酒精鎖太貴不會全面裝 林佳龍：可針對累犯、酒駕肇事

2019-02-25 14:55

酒駕致死傷矯治酒癮處分 去年檢方申請比率僅5%

2019-02-25 14:41

立院審酒駕加重罰 侯友宜：連續酒駕是不特定殺人

2019-02-25 13:12

98%酒駕輕判6個月 法務部：法官要接地氣

2019-02-25 12:05

汽機車責任險增收保費 立委提案成立酒駕被害人基金

2019-02-25 11:47

法律寫好玩的？ 酒駕致死63.7%判低於法定刑

2019-02-25 11:14

大法官累犯釋憲案 法務部：跟酒駕累犯加重其刑不衝突

2019-02-25 10:44

立委提沒入酒駕車輛 林佳龍：支持但要有配套

2019-02-25 10:31

立委提議 交長承諾研議汽、機車的酒駕分開裁罰

2019-02-25 09:58

近5年酒駕累犯占4成 研議提高刑度、酒精鎖、戒酒處分

2019-02-25 09:40
看更多

熱門文章

韓國瑜犯了哪條？韓冰看不下去 李佳芬想把他關起來

2019-02-25 08:00

韓國瑜出訪被打壓？ 台商坦言感受到壓力

2019-02-25 00:58

陳師孟坦言辦藍不辦綠 而且意猶未盡

2019-02-25 07:50

台南立委大翻盤？ 最新民調謝龍介勝 郭國文：陷苦戰

2019-02-25 11:27

第一艘國造潛艦「匿蹤」狂輸阿共…原因很無奈

2019-02-25 09:00

韓國瑜與馬國議長午宴 高雄可望引進超級房車賽

2019-02-25 14:21

綠狂「打韓」 孫大千：民進黨背後有4個盤算

2019-02-25 08:17

立委補選最新民調 謝龍介坐收綠營分裂之利

2019-02-25 13:01

蘇貞昌「拿掃把衛國」被酸 國中家長打臉賴士葆：該上國文課了

2019-02-25 10:54

【重磅快評】李進勇接中選會 民進黨還能更沉淪嗎？

2019-02-25 10:46

張瑞竹臉書暗諷蔡總統挑釁對岸 遭網友洗版刪文

2019-02-25 12:06

一句話讓陳佩琪淚流滿面 聲明再不與柯文哲公開同框

2019-02-25 22:50

超狂！預告直播玩「還願」 陳其邁嗆全程玩到破關

2019-02-25 10:06

引進F1賽車來真的 潘恒旭4月赴上海談城市街道賽代理權

2019-02-25 17:33

疑受到壓力 韓國瑜上午行程又被取消

2019-02-25 10:33

韓國瑜抵達新加坡 大批韓粉蜂湧如「三山」造勢

2019-02-25 20:08

韓國瑜被馬國政府放鴿子？ 柯文哲：台灣外交處境很困難

2019-02-25 17:16

如果台海衝突 日本會相幫？ 國防部長說有可能

2019-02-25 12:43

高雄辦包子大賽 要請黃重諺品嘗喝醉酒的包子

2019-02-25 16:53

【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文

2019-02-25 19:04

韓國瑜早餐會「被打壓」？馬國議員：沒收到任何邀請

2019-02-25 22:23

台農發營運狀況如何？ 財報證實虧損近資本三分之一

2019-02-25 11:05

林濁水：韓國瑜出訪遭打壓？ 神奇羅生門

2019-02-25 09:04

媒體民調鄭世維領先6% 余天：黨內民調我贏20%

2019-02-25 10:47

奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎

2019-02-25 18:28

「不是說好了嗎」空軍對高教機票選「勇鷹」有意見

2019-02-25 14:22

網剪星爺電影唱「土包子之歌」要蔡政府2020打包走人

2019-02-25 10:28

大馬媒體關切選總統 韓說像逼婚 李佳芬笑：他有老婆了

2019-02-25 14:49

總統府：打壓韓國瑜出訪 是不實指控

2019-02-25 08:41

下鄉訪農博感情 張善政：老農津貼明顯政策買票

2019-02-25 12:20

余天由鄭文燦陪掃街 鄭世維捐款再賣土包子

2019-02-25 11:03

財報資料曝光！台農發資本額 已燒掉1/3？

2019-02-25 14:33

法官背景、熟選務 李進勇獲提名中選會主委

2019-02-25 09:03

綠營民調：蔡英文支持率和柯文哲不分上下

2019-02-25 10:41

【即時短評】同業冷眼又失去關愛 台農發將何去何從？

2019-02-25 11:12

有你家選區嗎？ 新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-25 12:26

韓國瑜訪星馬搶農產品訂單 農委會這麼回應

2019-02-25 14:26

藍立委提名確定73比 總統方案有望周三比照通過

2019-02-25 13:46

蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢

2019-02-25 19:15

柯文哲訪以色列 總理尼坦雅胡飛俄「放鴿子」

2019-02-25 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top