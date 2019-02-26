1個15萬元…酒精鎖 這3類駕駛評估先加裝

日本東海電子員工示範須先呼氣酒測才能發動的「酒精鎖」。 （法新社） 分享 facebook

為預防酒駕，法國、加拿大等歐美國家都已使用「酒精鎖」，多名立委要求交通部盡速研議加裝，交通部、法務部今將召開會議研商具體措施。交通部長林佳龍表示，不會要求所有駕駛人全面加裝，將先評估加裝於酒駕累犯、酒駕肇事情節嚴重者及公共運輸車輛。

「酒精鎖」安裝於汽車啟動裝置上，阻止駕駛在酒精濃度超過安全標準時啟動汽車的裝置。駕駛啟動引擎前須先呼氣測試，合格後才允許發動汽車；另設有防欺騙系統，裝置在引擎發動後，會不定時要求駕駛呼氣。

交通部近年多次討論加裝酒精鎖可行性，但認為欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他人代吹及欠缺機車酒精鎖等諸多問題，至今仍難以具體實行。立委也提醒，加裝酒精鎖成本高昂，恐引起民怨反彈，應避免重演機車加裝ＡＢＳ的案例。

林佳龍表示，支持加裝酒精鎖，但要克服技術問題，將與法務部討論如何執行。一個酒精鎖成本約十五萬元至廿萬元，不會要求所有民眾全面加裝，且機車也不能裝，主要加裝對象將針對酒駕累犯及酒駕肇事情節嚴重者，部分公路客運及遊覽車業者已自行加裝酒精鎖，會去了解成效。

立委認為遏阻酒駕應多管齊下，日本除了處罰酒駕者，也會連帶懲罰主動要求搭車的共乘者，南韓則處罰借車給酒駕者的人。立委也要求，交通部並於一個月內修正「道路交通管理處罰條例」提高酒駕行政罰、酒駕乘客連坐罰、累犯懸掛特殊車牌、加裝酒精鎖等。

針對共乘者連坐罰，林佳龍表示贊同，應勸阻而未勸阻的共乘者要負連帶責任，但共乘者是否明知以及立法如何做到程度差異等規範，須與法務部進一步討論。不過警政署認為執法有困難，例如未成年或七十歲以上的乘客可能無法約制酒駕者，以及乘客是否盡力達到勸導責任也難以舉證。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康