逾6成酒駕致死輕判 立委批：法律寫好玩的

酒駕事件層出不窮，各縣市警方加強臨檢，白天也不例外。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

法務部和多位立委研議將酒駕致死最高刑度提高至死刑，但立委質疑實務上多輕判，「法律根本寫好玩的」。立委周春米說，百分之六十三點七的酒駕致死案量刑都低於法定最低本刑三年，輕判有違立法目的。司法院長許宗力說，已建立量刑趨勢建議系統供法官參考，但法官審判獨立。

許宗力：法官審判獨立

酒駕事件層出不窮，民怨四起，立法院司法及法制委員會及交通委員會昨天都聚焦防制酒駕議題。立委周春米引用數據，質疑酒駕致死法定最低本刑是三年，法官多減輕，可能判二年以下可予以緩刑。立委陳歐珀更指，有九成八以上的酒駕案件，地方法院僅輕判六個月以下有期徒刑。

周春米質疑「你們（法院）判你們的，社會說他們的」。指社會認為立法不夠重，真正原因卻是法官多選擇輕判。

立委黃國昌說，酒駕者輕判是通例，數據顯示每兩個酒駕者就有一個會再犯，高雄地院有一個酒駕累犯才判四月徒刑，得易科罰金，「法律根本是寫好玩的」。

立委管碧玲認為法官量刑與人民認知有嚴重落差，民意不可忽視，司法院無法影響審判，但不能撒手不管，應讓量刑有可預測性。

備詢的司法院秘書長呂太郎表示「會透過各種管道適時提醒法官」，他解釋若被害人同意賠償和解，肇事者就可能獲減刑。許宗力事後表示，已建立量刑趨勢建議系統讓法官參考，以求罪責相當；但法官獨立審判，法律適用、事實認定是審判核心。

法務部：判決應接地氣

法務部表示，九成八以上酒駕案件判處六個月以下徒刑，的確難有遏阻效果，很多老百姓對司法都不滿意，法官應接地氣，讓判刑真正達到警惕效果。

政務委員羅秉成認為法官判刑時會考慮個案，酒駕致死判不到三年，或因和解、自首而減刑，刑不斷加重，可能反而造成和解意願降低，法官也可能「判不下去」。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜說，無論是提高酒駕刑期、禁戒率，協會都樂觀其成，不過她直言，「道路交通管理處罰條例」酒駕修正草案，前年四月就完成初審，黨團協商更早有共識，包含同乘者共責條例、懲罰性賠償金、拒絕酒測修正為加重罰鍰等，到現在還未有結論，盼這會期能儘速三讀，否則朝野都要承擔人民的憤怒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康