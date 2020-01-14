老婆婆錢不夠便當店員臉臭 正義姊怒：都算我的

一名女網友在便當店用餐時看到店員對老婆婆的態度不佳，讓她氣得跳出來幫婆婆出聲，照片為示意圖。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 一名女網友今天（14日）到便當店去吃晚餐，用餐過程中看到一位老婆婆想買飯但身上的錢不夠，不停的問女店員價錢，最後店員被問到受不了擺了臭臉，口氣還很差的回話，讓這名女網友看了很火大，怒嗆「婆婆點的都算我的」，而店員被嚇得趕緊躲到後面去。女網友把過程貼到臉書上，引起其他網友一面倒地叫好。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道今天在便當店用餐時，看到一名老婆婆進來想買飯菜，一開始先問店員一盤青菜多少、一碗飯多少，店員一樣樣的回答價錢。但或許是老婆婆身上錢不夠，想買便宜一點的東西，所以又問一塊豆腐多少，店員開始顯得不耐煩，擺了個臭臉並且口氣很差的說「10元」，只見老婆婆掏了掏口袋後發現不夠5元，店員一看臉上的表情更是不悅。

原PO看到店員的態度一臉就是「錢不夠還問那麼多幹嘛」的樣子，讓她非常火大，不滿對方狗眼看人低，瞬間正義感上來，立刻跳出來站到老婆婆的後面，然後對著店員開罵「你X媽也只是個員工而已，不需要看不起人，婆婆點的都算我的，再加一條魚也算老娘的，妳那臉再臭看看」。女店員被罵得啞口無言，嚇得趕緊躲到後面去。

許多網友大讚原PO有正義感又有愛心，「社會就是需要妳這種熱心的人」、「好心有好報」、「超讚的妳！謝謝妳為老婆婆出聲」、「姐！就是霸氣」、「人美心也美」、「好人一生平安」、「謝謝妳的善心，讓婆婆吃飽了」，還有人也為老婆婆抱不平，「會問，代表婆婆也怕錢不夠付」、「不想被問就放個價格牌，不要為難婆婆」、「人都會老，客氣待人很重要」、「雖然真的不能以偏概全，但是真的很多店的員工都是這樣」。

也有餐飲業者分享自己經驗表示「有時侯客人來買個便當，少個5塊10塊我都會說沒關係，下次再給就好」、「遇到這種阿婆我都說沒關係啦！我請你也沒關係！（有一天我也會老，有一天我也會遇到不方便的時候）」。