韓粉刺青挺韓國瑜 敗選後網友提解套方法

許多韓粉為了力挺韓國瑜，在身上刺了和韓國瑜相關的字樣。 圖／翻攝自PTT 分享 facebook 2020總統大選結果出爐，國民黨在總統和立委選舉中大敗，高雄市長韓國瑜也回到高雄市府上班，有網友好奇死忠的韓粉們，當初在身上刺上了包括韓國瑜的名字、名言等刺青，如今韓國瑜落敗了，這些刺青該怎麼辦？他還貼出許多張刺青照片，讓其他網友看了也覺得不可思議。

韓國瑜的名言也被刺在手臂上。 圖／翻攝自PTT 分享 facebook 這名網友在PTT上傳多張韓粉刺青的照片，有人在手臂刺上韓國瑜Q版畫像，還有支持2號國政配、台灣安全人民有錢、莫忘世上苦人多、中天電視Logo等字樣，甚至還有人在脖子上刺韓國瑜的名字，瘋狂的行徑讓人看傻了眼。原PO表示當初這些人想必是覺得勝券在握，才敢這樣做吧，如今韓國瑜敗選了，「彩色刺青除去費用非常驚人，而且過程非常痛苦漫長，也很難完全去除，我覺得去除（已經）不是選擇了，怎辦？」

網友們也無法理解韓粉們的舉動，「太狂熱了，應該會常常被虧了」、「刺中天電視的是怎樣」、「莫忘世上苦人多還算可以，其他很慘」、「刺完後悔的不少」、「就算韓真的選上了，這些刺青還是很丟臉」、「用貼的我都覺得丟臉，是哪來的勇氣」、「這個夏天去應徵應該都找不到工作吧」。

還有人發揮巧思給予解決方法，「畫新圖蓋過去」、「四年後還可以用啊」、「移民到非華語國家，再隨便瞎掰說是讖語，他們會覺得很酷」、「把國刺成別的圖案蓋掉，留韓瑜就好」。