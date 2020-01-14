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到好市多換輪胎 10天後高架橋上胎皮噴飛、板金凹洞

2020-01-14 19:51聯合新聞網 綜合報導

民眾在臉書社團上抱怨到好市多換輪胎的慘痛經驗。圖/Facebook
民眾在臉書社團上抱怨到好市多換輪胎的慘痛經驗。圖/Facebook
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美式賣場好市多在台設有多家分店，多樣化的商品、服務吸引許多民眾前往消費。但就有民眾在臉書社團上抱怨，到好市多的輪胎中心換輪胎，沒想到才剛換完上路沒幾天，胎皮竟在高架橋上噴飛，車輛底部的鈑金甚至還莫名凹了個大洞。民眾氣憤地表示，跟好市多的工作人員反應，收到的回應卻是人員不斷地卸責。目前好市多已與受害民眾聯繫上，詳細情況有待進一步釐清。

有民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，上個月與老公一起去中和好市多更換輪胎，回來取車時，賣場的工作人員沒有核對更換的輪胎號碼、螺絲鬆緊等細節，便要原Po的老公簽名。原Po指出，當下老公要求先確認才簽名，因為過去在別家分店都有確認過細節，但工作人員僅說到「每家的sop不一樣」。

沒想到原Po的老公才開著剛換好輪胎的車子沒幾天，行經建國高架橋上時，胎皮竟整條飛出去，所幸車輛沒有翻車，否則後果不堪設想。而當原Po的老公將車輛請拖吊車拖回好市多時，接待人員竟說：「目測胎皮剩不到五分之一不能賠償」，讓原Po無奈地表示，「這也許是因為他們的疏忽才發生的事，居然講得一派輕鬆」。事後，原Po發現車底的鈑金莫名凹了一個大洞，他才想起一開始更換輪胎時，好市多的工作人員有說到要用「千斤頂」，將車輛頂起來查看輪胎，沒想到竟將車輛底部的板金頂出一個凹洞，令原Po與老公超級傻眼。

2人向好市多反應後，一開始僅收到還是必須回報公司的回覆，接下來則是每個人不斷的卸責。目前原Po已與好市多聯繫上，進行後續處理中。網友看到原Po的分享，紛紛表示「本來今年想要在好市多換的，還好沒換！嚇死人了」、「這種售後服務⋯筆記」、「謝謝分享慘痛經驗」。

好市多

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