公司尾牙吃這個好心酸 網友不信：這是晚餐吧？

去年有網友抱怨公司尾牙只發給員工一人一碗臭臭鍋，沒想到今年其他網友的公司同樣也將尾牙改成在臭臭鍋店聚餐。 圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook 農曆年前許多公司行號都會舉辦尾牙，犒賞員工這一年來的辛勞，員工除了期待尾牙可以抽中大獎，在什麼地方辦、吃什麼也是討論的重點。一名網友抱怨今年的尾牙公司沒有讓員工吃到大餐，反而變成吃臭臭鍋，而且抽獎最大獎也只有3000元禮券，讓他相當哀怨。

原PO在PTT上想問網友們「尾牙吃三媽臭臭鍋會不會太寒酸？」，他表示公司規模很小，一共也才10名員工，老闆還告訴他們今年訂不到餐廳，再加上去年沒有賺錢，要大家共體時艱，因此尾牙改吃三媽臭臭鍋，此話一出讓所有員工都傻眼。原PO說10個人剛好湊成一桌，尾牙抽獎部分最大獎也才一包3000元禮券，沒抽中的人就會發一個小禮物，讓他覺得有夠寒酸，直呼「我們是不是很慘？」

有網友覺得原PO說法太誇張，「太扯，這我不信」、「三媽怎麼可能，拍照出來啊」、「太誇張，不要亂唬欸」、「20年來經濟最好，說啥沒賺錢」、「訂不到餐廳改吃三媽，感覺就很唬爛」。也有人覺得太心酸，「這晚餐吧，尾牙？」、「令人鼻酸」、「大學、家聚都吃比這好」、「你們公司要倒了吧？」、「3000弄一桌台菜很難嗎？」、「真的超爛，這種東西平常就吃得到了，哪需要等到尾牙」。

不過有網友安慰原PO說「年終夠多就好了」、「至少有抽獎」、「還好不是吃自助餐限夾100元以內」、「吃什麼無所謂，重點是有吃飽」、「我們吃孫東寶」、「我有個朋友尾牙吃7-11當企劃」。