靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點

有人說可以靠玩外匯一輩子不工作，讓網友心生疑惑，上網提問求解答。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

景氣不佳「薪」情差，每日朝九晚五的奔波只為顧生活，如果不用出門工作就能有收入，是不是很令羨慕。有網友表示，同學在學時就玩外匯，從未見同學去上過班，詢問之後得到回應是「靠外匯可以吃一輩子」，令他心生疑惑，上網提問引發熱論，網友點出關鍵條件，「家底厚本金足」就行。

一名網友在《PTT WomenTalk》版提問「玩外匯的人真的可以一輩子不工作嗎？」，他表示一名同學從在學時即開始玩外匯，畢業後也從未見同學去上班過，還幾乎每個月都出國玩，問「沒有固定工作會不會沒安全感」，同學說「靠外匯交易可以撐一輩子，不擔心」。原po表示，自己完全不懂外匯投資，希望網友能幫解答。

貼文引發網友熱烈回應，「有朋友會玩，每個月賺2萬美金不是問題」、「身旁有七到八個玩，每人月均賺4萬美元」，一位網友回應「我現職房東，月入6萬不用工作…，每天就攤在家上網，看到外面上班族其實有點自卑」，勸原po真的不必羨慕。

也有網友點出癥結關鍵，想靠外匯投資過日子，關鍵是「家底厚本金足」、「資本夠大，保守玩就能賺到生活費」、「要玩外匯基本都是家底雄厚，簡單講投對胎」；更多人提醒，玩外匯「跟賭博一樣，賠比賺多」、「賺的有賺，慘賠的也不少，全身家還借丙種」、「我拿10萬讓在玩的朋友代操輸光」。

部分網友提供自身經驗，「我有在玩…要賺五萬美元大約資本額30萬左右」、「丟90萬台幣買美金，後來只賺6萬回來，玩外匯資本要足，不然就當作賺個零用錢」、「可以拿錢去試試看」。