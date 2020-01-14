「要到LINE了」台北空姐下機卻秒裝不認識 他隔天再po文態度逆轉

空服員又多了一項新的服務項目？有網友發文描述自己搭機時的經驗，他稱上周搭乘某家航空公司前往日本，途中遇見一位來自台北的空姐，也在機上順利要到LINE。不過下飛機之後對方卻當他是陌生人，「她好像不認識我」，氣得說返國後要連發「十萬封投訴信」。不久後該名網友又發了一篇文，表示自己經過一夜反省，希望該名空姐原諒他。

網友分享自己搭訕空姐的不愉快經驗。 圖擷自 爆料公社 分享 facebook

有名網友在「●【爆廢公社公開版】●」發文，表示自己上周搭乘某家航空公司前往日本時，在機上認識了一名來自台北的空姐，更成功的要到了對方的LINE帳號。不料下飛機之後情況大逆轉，該名網友說自己下飛機後在等行李時，再度巧遇剛剛那位空姐，正想上前和她打招呼，對方卻「好像不認識我」。此外，他更注意到一旁的空姐同仁似乎露出竊笑的表情，讓他整個怒氣爆發，直呼回到香港之後，「一定會發十萬封投訴信」，還怒斥當時在場的空服員們「根本狗眼看人低」。文末還不忘強調自己是搭商務艙的。

其他網友看到文章後，回應一面倒力挺空姐。不少留言感嘆處處是奧客，「自我感覺良好的人真的是很多」、「每個空姐都必須給你LINE？」，同時質疑原po「追不到就想毀滅她」。

經過一晚的沉澱，原本發文的網友再次發聲，直說「我決定要補償那個X航台北空姐」，打算狂寫10萬封讚揚信希望能幫助她升遷。甚至說要是下次再遇見，會買一顆鑽石送給對方，只求得到對方的原諒。對此網友同樣不買單，照樣怒罵原po「到底醒了沒」、「鋪陳那麼久，原來是篇虎爛文」。