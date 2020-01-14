交換禮物太有梗 超巨大「藍芽耳機」讓她看傻眼

一名女網友和同事玩交換禮物，收到後卻讓她很傻眼。 圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 許多人應該在聖誕節都有交換禮物的經驗，大家除了會花心思思考要送什麼禮物之外，也很期待收到的禮物內容。一名女網友和同事玩交換禮物，沒想到收到一大包東西，不僅外觀有「蘋果」的Logo，內容物更是充滿驚喜和創意，讓她看了哭笑不得，開玩笑的說「心都碎了」，網友也紛紛大讚太有創意。

這名女網友在臉書「爆怨公社」貼出3張照片，她說自己很少玩交換禮物，這次是第二次，昨（13）日開心的收到同事的禮物後卻讓她很傻眼，「我滿心期待的（遲來）聖誕節交換禮物，換到…心都碎了」。照片裡看到原PO的禮物很大一包白色紙盒，外面還貼著黑色的蘋果Logo，打開一看裡頭有2支白色蓮蓬頭插在黃色海綿上，左右兩邊還塞著沐浴球，遠遠看還真的很像蘋果的AirPods藍芽耳機，讓原PO不得不佩服同事的創意。

照片引來上萬網友按讚，許多人看了都笑翻「超有梗」、「大象在使用的啦」、「乍看好像」、「這size當妳是順風耳膩」、「鬼斧神工登峰造極之作」、「真的很用心，我收到會很開心」、「洗澡3寶，蓮蓬頭、海綿、沐浴球」、「大支的音質比較好」、「這同事可以深交」、「能交到這種朋友也是一種樂趣」。