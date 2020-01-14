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全職媽媽當外送員 寒冬清晨冒雨送餐讓她超感動

2020-01-14 09:41聯合新聞網 綜合報導

一名剛動完手術的女網友凌晨叫了外送早餐，冒雨送餐點來的外送員是名全職媽媽，讓女網...
一名剛動完手術的女網友凌晨叫了外送早餐，冒雨送餐點來的外送員是名全職媽媽，讓女網友很感動。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
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外送員雖然看似工作自由，但不論颳風下雨他們也都使命必達，相當辛苦。一名女網友因為剛動完手術無法出門，於是凌晨叫了外送早餐，當餐點送達時她發現外送員是名全職媽媽，在濕冷的冬天裡仍辛苦的工作，而且還非常有禮貌，讓她覺得不捨又感動。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」寫道，昨（13）日凌晨肚子餓想吃早餐，但因為剛動完手術身體還沒復原無法出門，於是利用外送app訂了早餐。5點半左右餐點送達，她拿餐時和外送員稍微聊了一下，才發現對方是名全職媽媽，當時天氣又濕又冷，原PO看到外送員冒雨幫她送來早餐，而且很有禮貌的鞠躬哈腰，讓她很感動。

原PO說有感而發的表示，外送員為了把熱騰騰的食物送到客人手上，必須冒生命危險穿梭在馬路中，他們也都是為了生活在努力打拚著，希望大家在路上看到外送員時能多多包容體諒。

不過貼文也引來網友正反兩極的看法，認同原PO看法的人表示「每一個人生活都不容易，尤其是單親、中高年人，不論對外送這行業有什麼看法，但外送真的給了這些人工作機會」、「在醫院期間真的很感謝這些外送員」、「真的，我家住六樓沒電梯，我都自己下來拿，就是不想他們那麼辛苦！真的很感謝有他們的外送」、「每次叫外賣都會拿百鈔，剩下零錢我都會跟他們說不用找」。

也有網友不以為然的說「十次車禍九次快，但願他們在辛苦之餘能多注意自身安全」、「違規穿梭馬路不需要體諒吧，生命安全最重要，別賺了幾單要賠紅單，不值得」、「每個行業的全職媽媽表示委屈，大家只寵外送員」、「我覺得各行各業都有辛苦的地方，沒有必要一直說他們很辛苦」、「沒有特別需要尊重哪個行業，因為每個行業都有他的可敬和重要性」。

還有自己也是外送員的網友留言分享心情，「我也是為了孩子兼差外送，昨晚遇到好有愛的客人多訂一杯熱飲請我喝，當下真的很窩心很感動，其實一句『辛苦了小心騎車唷』，我也覺得很開心，謝謝你們在這冷冷的天氣裡，讓我的心很溫暖」。

外送員爆廢公社

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