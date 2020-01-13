超毛！飲料店老闆女兒後方「滿的」 師父驚：無法處理

飲料店超毛！老闆娘女兒後方「滿滿的」。示意圖／ingimage 分享 facebook

近日有網友分享女友老闆娘的小女兒被跟上一事，去找師父幫忙，對方一看竟說，「她身上跟太多，我法力不夠，無法處理」，最後由另名師父出面，告知老闆娘解決辦法，小女兒最後才平安無事。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文表示，女友在飲料店工作2至3年，剛做不久，女友就說，每次去廁所及煮茶的地方，都感覺有人一直盯著她，做久之後，老闆娘也聊到，店裡確實很陰，每次去後面都很冷，但她們也習慣，覺得彼此互相尊重。

原PO提到，老闆娘及兩個女兒都有靈異體質，不過某天老闆娘的小女兒被跟上出事，去找師父處理，對方看小女兒第一眼就說，「我法力不夠，沒辦法處理，因為她身上太多了」，於是找到另位師父，女友說，「這位師傅正職是公務人員，外表根本看不出來是做這種工作。」

師父去店裡後面看了一下說「嗯，很多隻，滿滿的」，店裡後面類似兩界來往的通道，師父告知後門一直關著鎖起來即可，千萬不要打開。師父表示，每個人後面都有代表自己的一尊神，老闆娘是觀世音菩薩，為人佛心善良，大女兒是收妖的九天玄女，女友提到「難怪她很正氣凜然，容易打抱不平」，小女兒的後面則模糊看不透。

最後小女兒人也沒事，師父偶爾會來店裡看一下，老闆娘說要包紅包答謝，但師父表示這都是天命，我們不收錢的。貼文一出，網友紛紛回應，「幸好遇到貴人沒事就好」、「好奇有哪個神，但完全沒靈異體質XD」、「你女友還敢繼續做，比較佩服」、「收不完呀只能和平相處，我朋友的服飾店就是這樣，一個通往兩界的通道」、「善心善事做久了，好像真的自然就會有福報。」