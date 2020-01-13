她吃虱目魚粥「驚見黃蟲卵」 網解答：根本賺到

一名女網友PO文提到，在吃剛買回來的虱目魚粥中，發現2顆黃色的不明物體，PO文詢問網友後才知道原來這叫「豆蟹」。圖擷自 爆系知識家 分享 facebook

對於許多外食族而言，一間餐廳除了餐點美味外，用餐的環境、食物的衛生程度也是不少人在意的重點之一。日前就有一名女網友在爆系知識家PO文，她提到自己在吃剛買回來的虱目魚粥中，發現2顆黃色的不明物體，當場嚇傻以為是什麼不乾淨的東西，於是拍下照片貼網求解答，不少網友看到照片後紛紛驚呼「根本賺到了！」

原PO在文中PO出一張照片，只見照片中是一碗有著滿滿魚片的虱目魚粥，但是湯匙上卻有2小顆BB彈大小的不明黃色物體，乍看之下就像某昆蟲的蟲卵，令人不敢再吃下肚。原PO在文中提到，吃虱目魚粥吃到一半發現這個，於是好奇的詢問廣大網友「有人知道這是什麼嗎？」。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，不少內行網友現身解答，更直誇原PO相當幸運，「小螃蟹，蚵仔裡面常見，無害」、「好幸運！是小螃蟹」、「海陸豪華粥」、「是豆蟹，常常在烤蚵的時候發現，躲在蚵殼裡面被烤熟了」、「這叫豆蟹，國外會專門挑起來煮濃湯欸」、「賺到了，還加螃蟹」、「馬上升級變螃蟹虱目魚粥」。

事實上，豆蟹是一種小型螃蟹，寄生在牡蠣和其他一些雙殼綱生物身上，這種螃蟹因爲只有豌豆那麽大而得名。其雄蟹螯比雌性長，背殼也更堅硬，雌性的背殼呈透明狀，可看到體內器官。