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老爺爺走錯投票所無助 暖男伸援手揭辛酸

2020-01-13 15:06聯合新聞網 綜合報導

投票日天氣晴朗，各地投開票所一早就湧入人潮。聯合報系記者杜建重、陳柏亨／攝影
投票日天氣晴朗，各地投開票所一早就湧入人潮。聯合報系記者杜建重、陳柏亨／攝影
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總統大選雖已落幕，但先前戰況激烈膠著，不僅海外選民紛紛回國，連國內首投族也傾巢而出，用選票表達自己的想法，而投票日一早就有選民迫不及待在投票所排隊，儘快投下手中神聖的一票。有位網友在「Dcard」po文分享，在投票所看到一位年約90歲的老爺爺，因一時搞錯投票地點，只能徬徨無助地站在原地四處張望，原po不僅出手幫忙，事後也語重心長地提醒，當年輕人們覺得照顧年紀大的長輩是件很麻煩的事時，「不要忘了長輩們曾經是如何耐心的撫育你們成人」。

原po表示去投票時，注意到一位年約90多歲的老爺爺，因搞錯投票地點在投票所外無助的四處張望，原po走過去問明原因後跟老爺爺說，等他投完票再載老爺爺去投票所。在車上，老爺爺不斷道歉、道謝外，也說「家裡的年輕人都在外縣市，幾乎不回來。自己年紀大了記憶力不好，以前有妻子陪不會走錯，妻子往生後，他一個人不知道怎麼辦，只能跟著人群走著走著，就走到錯的投票所」。

原po陪老爺爺投完票後又送他回家，要離開時老爺爺一直站在門口不停道謝並目送原po離去。原po文分享之餘，更語重心長地提醒年輕人要懂得反芻，「當你們覺得照顧年紀大的長輩是件很麻煩的事時，不要忘了他們曾經是如何耐心的撫育你們成人」。

網友在看完po文後，感動之餘紛紛留言回應「謝謝你」、「你很棒，也很善良又溫暖」、「好溫暖的男生」、「忍不住落淚了！謝謝你讓這個世界更溫暖美好」，有網友表示「8、90歲一個人住台中...不管怎麼想都非常不妥」，有網友吐槽這次投票所地點有改動之外，對年長者不友善，「自己阿公80歲，騎車到他的投票區並爬到2樓，服務人員看了他的證件後跟他說要到3樓，投票區也沒開放電梯給老人」，非常不人性。

原po稍晚也更新內容回應此事只是做了自覺應該做的事，「也希望大家以後能多回家陪陪家中的長輩，或是多對身邊的人伸出援手」，原po也不清楚老爺爺家中狀況，自己只是被父母親教育要多關心身邊的人事物，然後存好心做好事。

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