台中人每屆投票都「搖擺」 他從投票數據找亮點

網友發文詢問台中人是不是跟瘋狗一樣，他舉得票數據嚇呆眾人。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

選舉結果出爐，2020台中市投票率創下空前新高達76.37%，而影響神聖一票的因素有許多原因，有的地方所屬派系明顯，不過在選舉過後，有網友發現台中可以算是台灣的「超級搖擺州」，不論藍、綠候選人，只要做不好就用選票讓他下台，網友也分析近三次選舉數據，發現台中等於搖擺州的說法當之無愧。

原Po在《批踢踢實業坊》上發文，他表示自己快被台中地區選票變化的數據笑死，「台中人有夠狂，2014林佳龍贏20萬票、2018盧秀燕贏20萬票、2020蔡英文贏30萬票，台中人是不是跟瘋狗一樣啊？」

從實際數字看到，2014年台中市長選舉結果，民進黨林佳龍以84萬票贏國民黨胡志強63萬票，贏了近21萬票；2016總統大選民進黨蔡英文以79萬票贏了朱立倫的43萬票，贏了36萬票。看似綠油油的台中卻在2018年九合一大選中翻盤。

2018年台中市長選舉結果，國民黨盧秀燕以82萬票贏民進黨林佳龍61萬票，贏了21萬票；2020總統大選，民進黨蔡英文以96萬票贏國民黨韓國瑜64萬票，贏了32萬票。

而2020立委選舉，台中立委從泛綠5席、藍軍3席，變成泛綠陣營6席、藍軍2席。國民黨立委江啟臣連任，國民黨楊瓊瓔，以千餘票些微差距打敗無黨籍洪慈庸；民進黨4席現任立委連任成功，民進黨政治素人莊競程，加上基進黨陳柏惟讓立委局勢翻盤。

從四場選舉看來，台中市藍綠版圖變化未有明顯的政黨色彩，而網友也在底下留言「我台中人我驕傲」、「台中可是風向球，誰贏就是全國贏」、「地理上的中立選民」、「做得不好就是下去，沒有二話」、「 藍綠都不能操控台中人的意志」、「我誰我瘋子，不過真的跌破眼鏡啦」。