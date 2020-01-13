選舉後找誰免費吃雞排？2020北中南「雞排祭品文」一覽

政治人物和名嘴近年來愛拿雞排來發祭品文，也成為台灣選舉的新文化。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

選舉結果未出爐前，公眾人物為了讓民眾更相信自己的言論，往往會拿雞排做賭注，而總統大選結果揭曉，哪些公眾人物賭輸了，誰會兌現承諾，吸引網友目光。

國民黨台南市黨部主委謝龍介去年12月在政論節目中表示，他認為韓國瑜將會大贏蔡英文90萬票，少一票就台北、台南、高雄各發900份雞排，但事後他改口，避免被轉移焦點，他從發雞排改成捐款給弱勢團體30萬元，雖然謝龍介已更新說法，但仍有不少網友到他的臉書上要雞排。

館長陳之漢去年12月初在臉書發文，他表示若蔡英文連任成功將請1萬份雞排，為此還跟謝龍介槓上，網友記住館長給的承諾，紛紛到臉書上詢問館長「雞排呢」，館長也發文表示「給我幾天時間，我找三公分的雞排」，回應網友。

高雄市觀光局長潘恒旭向陳柏惟隔空開砲，他打賭如果陳柏惟在台中選上立委，他會在陳柏惟去年參選高雄市議員的三民區發送1000份雞排。如今陳柏惟以11萬票擊敗顏寬恒的10萬票，成功當選立委，潘恒旭是否兌現承諾，網友拭目以待。

政論節目主持人趙少康，對於選前民調顯示「蔡英文支持度大勝韓國瑜約30%」表示絕對不可能，他承諾若是選舉結果是蔡英文贏32%，他就請大家吃雞排。從選舉結果看來，蔡英文以57.1%贏過韓國瑜38.6%，贏了18.5%，趙少康這次賭贏了。

鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤，日前也在臉書發文回應「在此寫下雞排祭文，如果韓市長能有800萬票或正負20%（放很寬吧），劉宥彤買100萬台幣的雞排」，不過韓國瑜最終獲得550萬張選票，劉宥彤免遭網友圍剿。