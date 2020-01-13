小心畢生心血付之一炬！網友熱議 10 大火災原因「超可怕」

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星星之火，足以燎原

你知道嗎？根據消防署統計資料，2019年1月至11月全台火災造成的財物損失高達6億3千萬元，房屋損失更達7億元以上；同時釀成129人死亡、441人受傷的悲劇。儘管火災意外發生時，往往會造成極大的人身財產損失，大家卻常忽略防範火災的重要性，甚至是對火災有諸多迷思，像是以為不煮東西就不會失火、火災發生時要躲廁所等錯誤觀念，釀成不少悲劇。

不只看官方統計資料，今天《DailyView網路溫度計》另外也透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，網友討論最容易起火的原因，以及有哪些我們都應該知道的預防火災小知識！

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No.10 電線老舊起火

由於老舊的電線容易發生外皮硬化、剝落、銅芯外露、接觸不良等現象，加上過去的房子配電箱迴路不足，使用的電線較細，難以負荷現在的高用電量而容易引發火災。常見的像是老建築、老公寓、透天厝等地方，以及5樓以下的住宅最容易發生火災，居家屬於這一類的人一定要多加留意。

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No.8 排油煙機

廚房是大家最容易聯想到的居家起火地點，除了瓦斯爐以外，排油煙機更是許多人會忽略的釀災關鍵。像是煮麻油雞等料理，會在鍋前點火讓酒精蒸發，這時火勢很可能順著排油煙機被吸入，強大的吸排風力除了會助長火勢，吸入後點燃裡面的陳年油垢，更容易讓火勢一發不可收拾，不可不慎。

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No.7 電器走火

電器走火的原因相當多，也是居家最常見火災發生的原因。其中有許多高風險致災因子，像是把電線纏繞綑綁使用，造成電流流通時產生局部過熱的情況；或是長時間的積汙塵垢未打掃清理；設備未接地漏電等等，都是潛在危險因子，平日應多加注意家中電器使用情形。



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No.6 瓦斯氣爆

我們常有耳聞瓦斯氣爆釀災的新聞消息，最主要的發生原因為瓦斯外洩。不管居家使用的是瓦斯天然管線還是瓦斯桶，都應該嚴防瓦斯洩漏，如使用瓦斯爐時，若連續幾次沒有點燃應待瓦斯散去；煮東西時人不可以遠離火源；睡前或外出最好都把瓦斯總開關關閉。另外也可用肥皂泡沫，檢查是否有外斯管線漏氣的問題。



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No.5 神明廳燭火

不少人家中都會擺設神明廳，祭祀祖先及神祇，卻也成為居家火災發生的潛在風險。除了燭火附近要盡量避免堆放易燃物品，有些人以為使用電子式的神明燈就不需擔心，但神明燈不分晝夜的長期點著，如果疏於檢查，很容易因為電源線絕緣層劣化、電源線壓迫、連接處鬆動導致接觸不良，或是天候潮溼等因素釀成火災。

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No.4 充電器自燃

手機相當普遍的現在，充電器、行動電源也成為每個人不可或缺的必備品，但若沒有正確使用，小心也會導致火災的發生！尤其是一般情況下，充電時不會有人在旁守候，因此應該購買值得信任、有相關驗證、產品標示的商品；使用時也把插頭完全插入規定電壓的插座中，周遭避免高溫及火源，減低災害發生的可能。

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No.2 電流過載起火

電流過載絕對是居家相當常見的起火原因之一！由於現在有各式各樣的家電，加上高功率家電也越來越多，有些人因為居家配置的插座不足，使用延長線增加插座孔數，卻忘記留意延長線標示的額定電壓、電流、容量。當消耗功率超過負荷時，便容易因電流過載引發危險；就算延長線只供單一電器使用，仍應注意是否為高功率電器，有過載可能，否則一樣容易因為電流過載進而引發火災。



No.1 油鍋起火

一般人遇到油鍋起火，常常因為一時慌亂，直覺反應就舀水往鍋子內滅火，但這樣的作法其實既無用處，還會助長火勢，帶來更大的危險。由於油比水輕，加上水遇熱後快速揮發成水蒸氣，因次這麼做只會讓上方的油隨著水蒸氣四散，使得火勢一發不可收拾。正確做法應該拿起鍋蓋護身，視情況沿著鍋緣快速蓋上，並關閉瓦斯、排油煙機等；但若火勢過大，則應快速離開現場並撥打119求救。



面對火災不用怕！熟記3大正確知識保全家

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一、居家5樓以下「高風險」

火災最容易發生在老舊建築、老公寓、透天厝等地，以及5樓以下的居家住宅，因此居住在這些地方的人千萬不得不慎。特別是像上述提到的電線老舊、電流過載起火等等，平日若沒有特別留意相當容易疏忽，等到火災發生時，往往就已經來不及了。唯有多一分留心，才能少一分意外發生的風險。

二、「黃金30秒」助救命

人在火場的平均反應時間僅有30秒，一旦延誤可能會因此而身亡，因此應先保持冷靜，先判斷火勢，若為局部小火便快速用滅火器撲滅，否則應迅速離開火場；值得注意的是，日本積極推廣家中配置住宅用滅火器，所以有效率降低火災造成的損失，相較之下台灣在這方面的觀念有待強化。因此，居家落實防火措施，火災時掌握關鍵 30 秒，才能保護自己與最愛的家人！瞭解更多





三、「強化液」各種火災全搞定

常見火災有 A、B、C 三類型，適合的滅火器也不盡相同。如汽油等引火性油類造成的 B 類火災適用強化液、乾粉、泡沫滅火器；C 類電器火災適用強化液、二氧化碳、乾粉滅火器。一般來說，居家最適合擺放乾粉與「強化液」滅火器，可有效撲滅各式居家常見火災及廚房火災。特別是強化液為環保無毒的新一代配方，對環境與人體健康也不會造成危害。

▲有別於傳統的乾粉滅火器，「強化液」能滲透易燃物內層，快速消滅火根，不易復燃更不易沾黏，好清理，不會有粉塵汙染問題。效期長達5年以上，台灣日本雙認證，環保無毒又安心，是居家滅火器的首選。

image source:熊安心

分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月28日至2019年12月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『居家火災原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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