親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大馬華僑分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

小心畢生心血付之一炬！網友熱議 10 大火災原因「超可怕」

2020-01-13 15:19DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？點我題目

星星之火，足以燎原

你知道嗎？根據消防署統計資料，2019年1月至11月全台火災造成的財物損失高達6億3千萬元，房屋損失更達7億元以上；同時釀成129人死亡、441人受傷的悲劇。儘管火災意外發生時，往往會造成極大的人身財產損失，大家卻常忽略防範火災的重要性，甚至是對火災有諸多迷思，像是以為不煮東西就不會失火、火災發生時要躲廁所等錯誤觀念，釀成不少悲劇。

不只看官方統計資料，今《DailyView網路溫度計》另外也透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，網友討論最容易起火的原因，以及有哪些我們都應該知道的預防火災小知識！

image source:pxhere
image source:pxhere
分享

No.10 電線老舊起火

由於老舊的電線容易發生外皮硬化、剝落、銅芯外露、接觸不良等現象，加上過去的房子配電箱迴路不足，使用的電線較細，難以負荷現在的高用電量而容易引發火災。常見的像是老建築、老公寓、透天厝等地方，以及5樓以下的住宅最容易發生火災，居家屬於這一類的人一定要多加留意。

延伸閱讀：延長線也有「使用期限」？專家建議：這幾種情況快換新

image source:pxhere

No.8 排油煙機

廚房是大家最容易聯想到的居家起火地點，除了瓦斯爐以外，排油煙機更是許多人會忽略的釀災關鍵。像是煮麻油雞等料理，會在鍋前點火讓酒精蒸發，這時火勢很可能順著排油煙機被吸入，強大的吸排風力除了會助長火勢，吸入後點燃裡面的陳年油垢，更容易讓火勢一發不可收拾，不可不慎。

延伸閱讀：東大門夜市祝融！抽油煙機是隱形殺手　消防員提醒3招防大火

image source:ajmadison

No.7 電器走火

電器走火的原因相當多，也是居家最常見火災發生的原因。其中有許多高風險致災因子，像是把電線纏繞綑綁使用，造成電流流通時產生局部過熱的情況；或是長時間的積汙塵垢未打掃清理；設備未接地漏電等等，都是潛在危險因子，平日應多加注意家中電器使用情形。

延伸閱讀：誰是家中「吃電怪獸」？市售2種電熱水器超傷荷包！

image source:fireengineering

No.6 瓦斯氣爆

我們常有耳聞瓦斯氣爆釀災的新聞消息，最主要的發生原因為瓦斯外洩。不管居家使用的是瓦斯天然管線還是瓦斯桶，都應該嚴防瓦斯洩漏，如使用瓦斯爐時，若連續幾次沒有點燃應待瓦斯散去；煮東西時人不可以遠離火源；睡前或外出最好都把瓦斯總開關關閉。另外也可用肥皂泡沫，檢查是否有外斯管線漏氣的問題。

延伸閱讀：門有鎖？瓦斯關了沒？地表最強「防健忘」神器讓金魚腦從此滅絕

image source:pxhere

No.5 神明廳燭火

不少人家中都會擺設神明廳，祭祀祖先及神祇，卻也成為居家火災發生的潛在風險。除了燭火附近要盡量避免堆放易燃物品，有些人以為使用電子式的神明燈就不需擔心，但神明燈不分晝夜的長期點著，如果疏於檢查，很容易因為電源線絕緣層劣化、電源線壓迫、連接處鬆動導致接觸不良，或是天候潮溼等因素釀成火災。

延伸閱讀：2019年爆紅夯品出爐！這10個你買過幾樣？

image source:pxhere

No.4 充電器自燃

手機相當普遍的現在，充電器、行動電源也成為每個人不可或缺的必備品，但若沒有正確使用，小心也會導致火災的發生！尤其是一般情況下，充電時不會有人在旁守候，因此應該購買值得信任、有相關驗證、產品標示的商品；使用時也把插頭完全插入規定電壓的插座中，周遭避免高溫及火源，減低災害發生的可能。

延伸閱讀：手機怎麼保養最長壽？3C達人勸你該戒掉5個「充電壞習慣」！

image source:pxhere

No.2 電流過載起火

電流過載絕對是居家相當常見的起火原因之一！由於現在有各式各樣的家電，加上高功率家電也越來越多，有些人因為居家配置的插座不足，使用延長線增加插座孔數，卻忘記留意延長線標示的額定電壓、電流、容量。當消耗功率超過負荷時，便容易因電流過載引發危險；就算延長線只供單一電器使用，仍應注意是否為高功率電器，有過載可能，否則一樣容易因為電流過載進而引發火災。

image source:pxhere

No.1 油鍋起火

一般人遇到油鍋起火，常常因為一時慌亂，直覺反應就舀水往鍋子內滅火，但這樣的作法其實既無用處，還會助長火勢，帶來更大的危險。由於油比水輕，加上水遇熱後快速揮發成水蒸氣，因次這麼做只會讓上方的油隨著水蒸氣四散，使得火勢一發不可收拾。正確做法應該拿起鍋蓋護身，視情況沿著鍋緣快速蓋上，並關閉瓦斯、排油煙機等；但若火勢過大，則應快速離開現場並撥打119求救。

image source:pxhere

面對火災不用怕！熟記3大正確知識保全家

image source:pxhere

一、居家5樓以下「高風險」

火災最容易發生在老舊建築、老公寓、透天等地，以及5樓以下的居家住宅，因此居住在這些地方的人千萬不得不慎。特別是像上述提到的電線老舊、電流過載起火等等，平日若沒有特別留意相當容易疏忽，等到火災發生時，往往就已經來不及了。唯有多一分留心，才能少一分意外發生的風險。

二、「黃金30秒」助救命

人在火場的平均反應時間僅有30秒，一旦延誤可能會因此而身亡，因此應先保持冷靜，先判斷火勢，若為局部小火便快速用滅火器撲滅，否則應迅速離開火場；值得注意的是，日本積極推廣家中配置住宅用滅火器，所以有效率降低火災造成的損失，相較之下台灣在這方面的觀念有待強化。因此，居家落實防火措施，火災時掌握關鍵 30 秒，才能保護自己與最愛的家人！瞭解更多


三、「強化液」各種火災全搞定

常見火災有 A、B、C 三類型，適合的滅火器也不盡相同。如汽油等引火性油類造成的 B 類火災適用強化液、乾粉、泡沫滅火器；C 類電器火災適用強化液、二氧化碳、乾粉滅火器。一般來說，居家最適合擺放乾粉與「強化液」滅火器，可有效撲滅各式居家常見火災及廚房火災。特別是強化液為環保無毒的新一代配方，對環境與人體健康也不會造成危害。 

▲有別於傳統的乾粉滅火器，「強化液」能滲透易燃物內層，快速消滅火根，不易復燃更不易沾黏，好清理，不會有粉塵汙染問題。效期長達5年以上，台灣日本雙認證，環保無毒又安心，是居家滅火器的首選。

image source:熊安心

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月28日至2019年12月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、FacebookPTT及各大討論區、部落格等，針對討論『居家火災原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

 臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

 論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

 新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


火災氣爆

延伸閱讀

宜蘭擴大防火宣導 競技體驗親子樂

鋼價走揚 鋼鐵股營運利多

澳洲野火延燒釀26死 警控183人涉案24人...

原東芝記憶體／鎧俠失火 燒旺台灣記憶體族群股...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

吳怡農若在演藝圈是甚麼等級 網友認為像兩位男星

2020-01-13 15:28

陳柏惟打敗地方派系顏寬恒 網問潘恒旭說好的雞排呢

2020-01-13 15:10

台中人每屆投票都「搖擺」 他從投票數據找亮點

2020-01-13 12:58

老爺爺走錯投票所無助 暖男伸援手揭辛酸

2020-01-13 15:06

尾牙摸彩抽中「醫藥箱」！他曝驚悚下場：車禍住院一個月

2020-01-13 12:00

選舉後找誰免費吃雞排？2020北中南「雞排祭品文」一覽

2020-01-13 10:47

他問選務人員是不是屎缺 網友：錢加補休很愛去

2020-01-13 09:44

辣媽穿緊身裙「腋下破2大洞」 上萬網友狂歪樓：只看到那雙腿…

2020-01-12 20:00

總統候選人變這批人你投誰？網一面倒：投給它統一全宇宙

2020-01-11 16:11

影／「我癌末都要投票了」男子等不到開票 投票日早上病逝

2020-01-11 14:15

捷運遇長腿神級正妹 抿唇微笑電暈網友：激似周子瑜

2020-01-10 20:00

影／「癌症末期都要投票！」血癌患者自拍影片惹哭上萬人

2020-01-10 19:57

電熱水器水管斷裂 水流3層樓毀地板廠商只賠水費

2020-01-10 19:02

妻見車上遺落女性用品他臉綠 真相大白還清白

2020-01-10 18:32

外送員該不該送餐上樓引論戰 她曝懷孕8月照常爬樓梯送達

2020-01-10 16:04

她染上流感想請假休息 醫院主管要求照常上班

2020-01-10 13:51

母將房子租給女兒3年 收回後打開門一看快昏倒

2020-01-09 19:14

「這週留守、先集合了」 準軍眷嘆： 為了你學會獨立堅強

2020-01-09 18:53

郵局ATM提錯金額「自動收回」結局超慘 網友驚呼：長知識了

2020-01-09 15:38

宅急便收貨竟掉出一隻「黃金蟒」 主人對話曝光網友全爆氣

2020-01-08 20:03

日本血拼妻吩咐帶大背包…他揹「黃埔大背包」 萬人讚爆

2020-01-08 12:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00
看更多

熱門文章

影／畏罪自殺？ 大馬女華僑分屍案兇嫌陳屍基隆民宅

2020-01-12 20:29

網友恐嚇「還有兩個可以被砍」小燈泡媽王婉諭回應了

2020-01-12 16:27

造橋火車站普悠瑪死亡車禍 疑男子闖越軌道

2020-01-12 22:24

大馬女華僑分屍案凶嫌徹夜肢解 運屍前還冷靜回警問話

2020-01-12 15:38

北市Jaguar轎車高速追撞公車 車頭全爆零件噴飛

2020-01-13 13:56

分屍大馬女華僑後燒炭 凶嫌留言：犯重罪要離開了

2020-01-12 21:23

繳不起房租被趕出門 樹林警伸援手助雙胞胎女安頓

2020-01-12 17:53

選舉後找誰免費吃雞排？2020北中南「雞排祭品文」一覽

2020-01-13 10:47

普悠瑪撞死造橋站落軌旅客 桃園區間車也撞到不明物

2020-01-12 22:26

華僑分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶驚：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

男陳屍陽明山馬槽橋下 消防出動大型機具協助移置遺體

2020-01-12 21:13

馬來西亞華僑遭分屍 死者母親證實已認屍

2020-01-12 19:50

苗栗造橋站一旅客落軌 遭普悠瑪撞上死傷不明

2020-01-12 22:07

割下體分屍女華僑兇嫌畏罪輕生？ 海巡加強岸際巡邏

2020-01-12 18:51

爬車翻進2樓變死亡意外 死者喉嚨有不規則撕裂傷

2020-01-12 19:54

台南仁德塑膠工廠大火 火勢向一旁民宅延燒

2020-01-13 13:44

他問選務人員是不是屎缺 網友：錢加補休很愛去

2020-01-13 09:44

北海岸莽漢攔車拔釘器砸玻璃 駕駛幼子要帶去收驚

2020-01-13 10:06

三重公寓火警 破門發現1男子全身焦黑不治

2020-01-12 22:25

台中人每屆投票都「搖擺」 他從投票數據找亮點

2020-01-13 12:58

女華僑分屍案 凶嫌基隆燒炭亡

2020-01-13 00:39

淡水河帆船翻覆意外 恐誤闖航道將依法開罰

2020-01-12 16:20

男基隆民宅燒炭輕生 鑑識證實死者為華僑分屍案凶嫌

2020-01-12 20:49

屋內肢解 凶嫌冷靜應對 警查訪錯失逮人先機

2020-01-13 00:39

海巡人員酒駕被逮 公懲會判降2級改敘

2020-01-12 16:06

單車少年遭貨車右轉撞倒 2原因逆轉負完全肇責

2020-01-12 19:30

台北劉男到宜蘭登巴博庫魯出墜落山谷 上午尋獲遺體

2020-01-13 11:17

高雄登山客南化山區昏迷 台南消防山區搶救中

2020-01-12 16:17

影／找大陸人「炒群」揪賭客 台中商辦大樓撈上億

2020-01-13 12:22

女華僑分屍案凶嫌輕生 北檢將依法不起訴

2020-01-13 10:24

戶頭有7.56億 科技公司前負責人拒繳6千多萬稅款遭管收

2020-01-13 12:41

9證人證述性侵女助理 鈕承澤再限制出境8個月

2020-01-13 14:16

男子被控性侵少女致懷孕 女母：認真負責養小孩就好

2020-01-13 11:48

偷拿緬甸玉被老闆逮正著 男喊冤：我是想買它

2020-01-13 10:26

分屍案犯嫌曾當保全 持刀搶住戶

2020-01-13 00:39

女韓粉指陳菊貪汙被求償3百萬 她沒現身反告中選會瀆職

2020-01-13 14:20

陳柏惟打敗地方派系顏寬恒 網問潘恒旭說好的雞排呢

2020-01-13 15:10

曾發動連署要陳師孟自重 法官協會理事長換人做！

2020-01-13 13:24

見妻與小王要離開摩鐵 肉身擋車人夫被判刑

2020-01-13 14:55

影／大馬女華僑分屍案 警重回基隆棄屍山區搜索

2020-01-13 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top