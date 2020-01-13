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「對市民抱歉」 韓國瑜今回市府上班：沒規畫選黨主席

他問選務人員是不是屎缺 網友：錢加補休很愛去

2020-01-13 09:44聯合新聞網 綜合報導

他詢問選務人員是不是好的職缺，網友意見紛歧，圖為苗栗縣選舉委員會展開18鄉鎮公所...
他詢問選務人員是不是好的職缺，網友意見紛歧，圖為苗栗縣選舉委員會展開18鄉鎮公所點領選票作業。記者劉星君／攝影
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選舉當天，緊張的不只是候選人及民眾，承擔重責大任的還有負責投開票的選務人員。網友在《批踢踢實業坊》上發文，他詢問「選務人員是不是屎缺？」，指選務人員工作辛苦，前一天還要佈置場地，自己很幸運在今年不用當選務人員，而文章一出也引起網友回應。

原Po表示自己在2014年到2018年都當過選務人員，因為各單位有需要人力支援，通常都會派最菜的人去協助，而選務人員有分成四種職位，分別是主任管理、主任監察員、管理員、監票員，日薪落在2400元-1900元，「最累的是主任管理跟（主任）監察員兩位」。

原Po解釋，主任級選務人員前一天都要先佈置場地，「遇到奇怪的場地真的會OOXX的，公務人員和教師都視這份工作為屎缺，能逃就逃，我很幸運的能在今年逃過，可以好好的在家看開票」，最後他詢問網友「各位覺得選務人員是屎缺嗎？」

有網友認為選務人員的確不輕鬆，「對超屎，還是監考好」、「算一算比基本時薪高沒多少」、「當唱票員腰轉了1千次，今天真的喉嚨痛，髖關節也超級痠」；不過也有人認為「還好吧，我妹國中正式教師很愛去，好像有錢跟補休跟積分」、「要看哪個開票所，如果是鄉下人少的應該還不錯，簡單」。

PTT2020選舉

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