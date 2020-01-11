總統候選人變這批人你投誰？網一面倒：投給它統一全宇宙

一名網友將本次總統大選選舉公報上的候選人全部換成卡通人物，並好奇詢問廣大網友「如果這些主角是候選人，你會投誰？」圖擷自 Dcard 分享 facebook

今（11日）是2020總統大選的投票日，不少民眾紛紛起個大早，就是希望能將神聖的一票投給心目中理想的候選人。不過昨（10日）卻有網友在Dcard上以「如過這些主角是候選人，你會投誰？」為題，PO出一張總統候選人全部變成知名卡通人物的照片，裡面不僅詳細列出候選人的各種資料，甚至還搞笑的擬出每位卡通人物的專屬政見，讓不少網友看到後紛紛直呼「投埼玉就真的可以統一全宇宙了」。

原PO在文中PO出一張「第87任二次元總統選舉選舉公報」，細看後可發現選舉公報中的5位候選人全部都是知名卡通中的主角，包括蠟筆小新、埼玉、花媽、魯夫和炭治郎，其中蠟筆小新為1號次，由雙葉幼兒園推薦參選，政見為希望「青椒可以消失、性產業合法化、屁屁外交」，完全依照卡通的角色設定來擬定政見。

其中日本卡通《一拳超人》裡的主角埼玉也是網友關注的焦點，他是由英雄協會推薦，政見為注重「全名健康」、「省吃儉用」和「治安改善」，希望推動全民訓練運動，每天做100個伏地挺身、跑100公里來增加全民健康，甚至鼓勵全民把「英雄」當興趣，更提到「在災難面前，如果英雄都逃跑了，那還有誰能站出來？」

原PO更在文末提醒網友，不管投給誰，希望大家都能好好回家投票，因為每一票都是自己的權利，自己的未來自己決定。

PO文一出後，立可引來大批網友熱議，紛紛投給自己心目中「最理想」的候選人，「投埼玉就真的可以統一全宇宙了」、「一拳直接消滅敵對政黨」、「無限支持漂亮姊姊」、「當然是魯夫！就是要吃肉！」、「選一拳超人感覺全國都會變超強」、「認真投的話，感覺只有炭治郎跟花媽會做事」、「為什麼沒有多啦A夢」、「我會投魯夫，魯夫是很有義氣的人，單純善良且正直」。