妻見車上遺落女性用品他臉綠 真相大白還清白

一名車主的老婆在車上發現一支不屬於她的唇膏，讓車主趕緊澄清不知道是誰的。 圖／翻攝自爆廢公社公開版 分享 facebook 真的是誤會大了！一名車主的老婆早上開車上班時在車上發現一支不屬於她的唇膏，傳了訊息質問是誰的？他看了也很納悶車上怎麼會出現唇膏，他將兩人的對話截圖PO上網，開玩笑的說「我該注意什麼？」最後真相終於大白，也還給了車主清白。

這名車主在臉書「爆廢公社公開版」貼出和老婆的訊息對話和照片，截圖可看到老婆發現車子座位底下有一支唇膏，但這支並不是她的，於是詢問原PO唇膏是誰的？原PO說自己只要開車都會載老婆，而且最近半個月內都沒有單獨開車的紀錄，所以應該不是他的問題。

原PO澄清老婆並沒有懷疑他，只是想找出唇膏的主人，而兩人也腦力激盪，頻頻推敲曾經有載過哪些女性，最後終於找出答案，原來是2個星期前老婆開車和朋友去彰化，朋友掉在車上的，真相大白也讓原PO鬆了一口氣，直說「沒做虧心事，所以我不怕考驗」。

許多網友搞笑的說「人身安全，好好解釋吧」、「是時候承認自己的性向了」、「千萬別招，一定是你老婆放來要測試你的」、「皮巴緊一點」、「該注意到時候記得找證人要帶印章」、「願你過個好年」。還有人獻策幫原PO想好退路，「說是要買來送老婆」、「我要買來送妳的，結果過期想說打開來用用看發現真的壞了我就丟了」、「說姪女的吧（我老公對我說過的謊）」、「載同事吃飯掉的，記得行車紀錄器先拔」、「拿600萬給妳老婆，立馬息怒」。