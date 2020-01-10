電熱水器水管斷裂 水流3層樓毀地板廠商只賠水費

一名女網友剛買新房子，請人安裝電熱水器才使用一個月，水管竟然斷裂，導致水流了整間屋子，事後廠商不認為自家產品有問題，僅願意負擔一個月的水費。 圖／翻攝自「Mobile 01」 分享 facebook 一名女網友剛買了一間新屋，去年（2019）11月安裝了一台電熱水器，用了一個月左右，有天半夜水管突然斷裂，導致水從4樓一直往下流，直到隔天才被發現。水管的公司了解狀況後則表示從來沒有發生過這樣的案例，不認為自家的產品有瑕疵，因此只願意負擔水費，不願賠償，讓女網友氣得痛罵「消費者自認倒楣嗎？」

原PO在《mobile01》論壇貼文寫道去年11月24日請店家來安裝電熱水器，安裝後有測試並沒有發現什麼問題，用了一個月，12月26日的半夜，電熱水器的水管突然斷裂，噴出的水就這樣從4樓一直往下流，導致2樓到4樓房間的木地板全毀，直到隔天早上裝潢師傅準備要上工時才發現慘況。

原PO請店家來查看，對方表示安裝並沒有問題，他們將狀況轉達給水管的公司，並表示會幫忙爭取補償，但事後水管公司的回覆卻讓原PO很無言。她將雙方訊息對話截圖PO網，店家轉達水管公司回應表示「產品確實是公司的，脫落也是事實，問題是大量生產從未發生此情形過。如有，早就賠垮了，怎麼生存？」對方認為自家產品並沒有瑕疵，因此站得住腳，僅願意負擔當月的水費。

原PO看到回覆認為對方不負責任，氣得大罵「他們的產品不良造成顧客的損失也是事實啊！水管怎麼脫落的？安裝的人說安裝沒問題，生產產品的人說也不是他們的問題，那到底是哪裡出問題？消費者自認倒楣？」貼文一出也引來網友熱議。

有人建議「管子是新品？這種高壓管還是少用，當壓力過大時會找最脆弱的地方洩壓」、「誠心建議您換掉這種高壓軟管改用不鏽鋼波紋管， 雖然軟管配管方便但這種管品質良莠不齊」、「妳看看要不要去問問做軟管的專業廠商，看他們能不能初步幫你看看原因是什麼？」、「這很明顯是高壓軟管製造不良（材質），造成脫落漏水。看能不能付費測試，以此為準向廠商索賠」。

原PO貼出和廠商的對話截圖。 圖／翻攝自「Mobile 01」 分享 facebook