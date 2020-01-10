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外送員該不該送餐上樓引論戰 她曝懷孕8月照常爬樓梯送達

2020-01-10 16:04聯合新聞網 綜合報導

外送員應不應該將餐點送上樓常引起討論，有人認為既然付錢就應該使命必達，但也有人體...
外送員應不應該將餐點送上樓常引起討論，有人認為既然付錢就應該使命必達，但也有人體諒外送員辛勞，寧願自己下樓取餐。 圖／聯合報系資料照片
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外送員送餐點通常都會送到門口，但是否一定得送上樓到客人家門前呢？有女網友抱怨叫了好幾次外送服務，只有少數幾次有送上樓，其餘都是要她親自下樓來拿，而且理由都是一樣，讓她氣得想客訴。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己家在4樓而且有電梯，之前叫了5次外送，每次都備註請外送員送上樓，但只有一次外送員有使命必達，其餘4次都是打電話要她下樓領餐，而且推辭的理由同樣都是「我車上有別的餐點」，讓她無奈的只好乖乖地下樓拿餐。原PO後來忍不住在訂單後面備註「請幫我送上樓，無法送上樓請你不要接單，不要跟我說你車上有其他餐點」，並且使用貨到付款方式，之後2次外送員果然有按照要求送達。

不過日前她為了使用平台給的優惠碼，用了信用卡付款，沒想到這次外送員又只送到樓下並打電話通知她下樓領餐。原PO因為穿著睡衣不想下樓，於是在電話中告訴對方無法下樓，並且還質問說「我訂單上不是備註了無法上樓不要接單嗎？」外送員表示是接了單才看到備註，甚至還反問原PO「所以妳餐點是不要了嗎？大家互相一下」，讓她氣得嗆說「請問薪水是你在領還是我在領？」

她以自身經歷提醒網友們「奉勸大家使用熊貓不要貪圖方便跟為了省30元而使用信用卡，不然就是這樣。我到現在還在研究怎麼客訴」。貼文一出引來網友熱烈留言討論，有人認同原PO的看法，「不送上樓幹嘛當外送員」、「如果叫外送還要下去拿，那我出門自己去買就好啦。更何況他們外送的服務費已經加算在消費金額裡面了」、「這不就是他的選擇嗎？他選擇了這個工作，而且他選擇的公司告訴他要送到府啊，再這樣下去，以後是不是連瓦斯都要自己下樓扛啊？」、「跟我差不多遭遇，所以我拒用了。一樣都有備註送上樓，明明有電梯也沒刁難，就是一堆好像請祖宗的外送員」。

但也有網友很體諒外送員，「但司機真的要在按取餐完成後才看得到你的備註」、「基本上我都使用信用卡+親自下樓拿。我會體諒外送員可能不好停車，或是要另外被收停車費」、「行動不便者基本上都會告知吧，我真的不懂我幾乎每天吃外送的人，就下個樓而且坐電梯一分鐘到底哪裡難了？道德標準好可怕」、「我都是刷卡，不管在家15樓還是在補習班3樓，每次都幫我送上去，還沒遇過叫我下去拿的」、「我訂過好幾次都是送上樓，沒遇過下樓拿的，也許是我家這好停車，也許是我的態度挺好的」。

還有外送員留言分享自己的感想，「我是熊貓外送員，這種的外送員的心態真的不適任，5樓沒電梯甚至頂樓加蓋的我都照爬。客人要下來拿，我還說不用，我親自送上去，為了就是安全把餐點送到客人手上」、「我跑UE，有打幾樓的都會送上去，當然也有些人請客人下樓，我覺得既然客人有備註，那就乖乖送上去」、「我懷孕8個月依然會送上樓給客人欸，還沒電梯，我覺得做這行就要有要幫客人送到指定樓層的自覺」。

外送員爆怨公社
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