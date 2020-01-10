她染上流感想請假休息 醫院主管要求照常上班

一名在醫院工作的女網友日前得了流感，想在家休息卻被主任要求上班，讓她痛罵「別人家的小孩死不完嗎？」 圖／ingimage 分享 facebook 冬天總是容易感冒，尤其目前正值流感高峰期，醫師都會建議民眾如果有罹患流感，應該盡速就醫，並且在家休養、隔離，不過卻有位醫護人員在臉書上抱怨自己罹患了B型流感，卻仍被主管要求上班，讓她氣得痛批「別人家的小孩死不完嗎？」網友看了也群起撻伐這名主管太誇張。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己是在某醫院上班，日前覺得身體不太舒服，檢驗後星期三（8日）當天早上驗出了B型流感病毒，為了避免傳染給別人，因此想請假在家休息，沒想到主任卻要她去上班，讓她相當生氣，質疑說「戴著口罩就不會有機率傳染給別人嗎？」

網友看了也痛罵，「這就是台灣工作的悲哀」、「華航最近才集體中獎欸！亂亂來」、「得到流感身體超不舒服的欸，居然還要上班」、「拿勞基法給主管看，錄音蒐證，直接依法辦理請病假。妳還真的去上班啊，到時傳染給別人，人家是可以告妳要求賠償的」、「法定傳染病，會吃刑責喔」。

還有人也分享曾有過的經驗，「我之前也中過流感，也是要我去上班，說帶口罩就好」、「我A流請假也被說閒話，我也在醫院工作」、「我得流感整整在家昏睡了兩天，第三天才好的，妳主任還是人嗎？」、「我們公司也一樣，說『流感為什麼不能上班，你帶口罩就好又不會傳染』」。