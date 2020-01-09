母將房子租給女兒3年 收回後打開門一看快昏倒

一名女網友表示母親將房子租給姊姊，沒想到房子收回後屋內景象讓她看了快昏倒。 圖／翻攝自爆料公社 分享 facebook 房東將房子出租後都希望房客能好好的愛護照顧，但有名女網友在臉書上表示媽媽將房子出租3年，收回來後發現屋子裡頭髒亂不堪，簡直就像是垃圾場一樣，誇張的是租房子的人還是她的姊姊。她將照片PO上網後引起眾多網友的驚嘆，紛紛直呼這實在太扯了。

這名女網友在臉書「爆料公社」貼出好幾張屋內「慘況」的照片，她說因為房子還有貸款，因此母親將房子租給姊姊住了3年，再用租金來繳貸款。前面1年半都還有支付房租，但之後開始出現狀況，租金斷斷續續的給，或者根本沒付，直到最近姊姊才搬離。

姊姊搬走後，原PO進屋去想將房子重新打掃整理一遍，沒想到一開門看到的景象差點讓她昏倒，不論是客廳還是浴室、廚房，整間房子裡頭雜亂不堪，不僅垃圾一堆，還有發霉的椅子、床鋪、壞掉的家電，紗窗也掉了下來、衣櫥還倒了，彷彿是座許久沒人居住的廢墟，又像是被轟炸過的地方，實在慘不忍睹。

原PO看了欲哭無淚，表示將房子租給家人都能搞成這樣，「如果是專門租屋的房東豈不是崩潰？」貼文一出引來將近3萬人點閱，許多人直呼不敢相信，「好噁心」、「這裡真的是人住的嗎？」、「這是廢棄屋吧」、「姊姊是倒吊在天花板睡覺嗎？」、「廢墟都比這乾淨」、「確定是最近才搬走？感覺廢棄很久了」、「感覺像是故意的」、「妳確定這是妳姊不是仇人嗎？」、「好好一個房子能住成廢墟也不簡單」、「跟地獄一樣，看圖感覺就能聞到惡臭」、「家人的話很難處理，但是他可能有囤積症或是憂鬱症，可能需要看身心科」。