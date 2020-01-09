「這週留守、先集合了」 準軍眷嘆： 為了你學會獨立堅強

一名軍眷感嘆，自己的男友是國軍，時常不在身邊，與男友聚少離多的種種過往，讓她向有另一半的國軍們喊話：為了你她學會獨立堅強，一句我想你了都足以滿足我們牽掛的心。 報系資料照 分享 facebook

「這禮拜留守」、「這週接值星」，你的軍人男友也是這樣嗎？一名網友在臉書爆廢公社貼文表示，自己的男友是國軍，已經習慣他無法常陪在身邊，但這樣的日子讓她感觸良多，不僅不能常通電話、生病了也得自己熬著，好不容易通上電話，講沒幾分鐘男友卻不得不掛斷，這些經驗讓她不禁感慨「國軍女友們辛苦了，我與你們感同身受」。

身為軍警親眷，時常得過著另一半不在身邊的日子，一名女子感嘆自己的男友是國軍，不能時時刻刻通話，需要對方的時候對方也不在，想念對方時只能透過螢幕視訊、或是望著照片發呆，生病時只能請好友幫忙，收到男友電話或訊息時，講沒兩句對方卻要集合，與男友聚少離多的種種過往，讓她向有另一半的國軍們喊話：為了你她學會獨立堅強，一句我想你了都足以滿足我們牽掛的心。

文章一出讓不少軍人眷屬分享自己的經驗，表示軍眷真的很辛苦，除了事事要自己獨當一面，有了孩子後還得時常扮演「偽單親」的角色，一打二、一打三的日子也要自己學習成長。也有人回憶過去的軍妻根本像「活守寡」，孩子久久才能見爸爸一次，感嘆軍人們將自己的青春奉獻給國家，卻曾被說成是「米蟲」，讓軍妻表示「辛苦了，你們是國家的驕傲」。

「要當鍵盤戰士，請你先把自願役簽下去，不要只會污辱軍人」，原PO也在文末提到，很多人對於軍人的嘲諷是以偏概全，把軍人跟劈腿畫上等號，讓她疾呼「渣不渣不是職業問題，是人品問題」。貼文讓許多人熱讚力挺職業軍人，表示有軍警當另一半真的很辛苦，應該給他們鼓勵。