親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

破80萬人！趙少康喊話知識藍經濟藍：投宋楚瑜就是投蔡英文

桃立委候選人陳根德涉賄遭查 是查水表還是消費司法？

「這週留守、先集合了」 準軍眷嘆： 為了你學會獨立堅強

2020-01-09 18:53聯合新聞網 綜合報導

一名軍眷感嘆，自己的男友是國軍，時常不在身邊，與男友聚少離多的種種過往，讓她向有...
一名軍眷感嘆，自己的男友是國軍，時常不在身邊，與男友聚少離多的種種過往，讓她向有另一半的國軍們喊話：為了你她學會獨立堅強，一句我想你了都足以滿足我們牽掛的心。 報系資料照
分享

「這禮拜留守」、「這週接值星」，你的軍人男友也是這樣嗎？一名網友在臉書爆廢公社貼文表示，自己的男友是國軍，已經習慣他無法常陪在身邊，但這樣的日子讓她感觸良多，不僅不能常通電話、生病了也得自己熬著，好不容易通上電話，講沒幾分鐘男友卻不得不掛斷，這些經驗讓她不禁感慨「國軍女友們辛苦了，我與你們感同身受」。

身為軍警親眷，時常得過著另一半不在身邊的日子，一名女子感嘆自己的男友是國軍，不能時時刻刻通話，需要對方的時候對方也不在，想念對方時只能透過螢幕視訊、或是望著照片發呆，生病時只能請好友幫忙，收到男友電話或訊息時，講沒兩句對方卻要集合，與男友聚少離多的種種過往，讓她向有另一半的國軍們喊話：為了你她學會獨立堅強，一句我想你了都足以滿足我們牽掛的心。

文章一出讓不少軍人眷屬分享自己的經驗，表示軍眷真的很辛苦，除了事事要自己獨當一面，有了孩子後還得時常扮演「偽單親」的角色，一打二、一打三的日子也要自己學習成長。也有人回憶過去的軍妻根本像「活守寡」，孩子久久才能見爸爸一次，感嘆軍人們將自己的青春奉獻給國家，卻曾被說成是「米蟲」，讓軍妻表示「辛苦了，你們是國家的驕傲」。

「要當鍵盤戰士，請你先把自願役簽下去，不要只會污辱軍人」，原PO也在文末提到，很多人對於軍人的嘲諷是以偏概全，把軍人跟劈腿畫上等號，讓她疾呼「渣不渣不是職業問題，是人品問題」。貼文讓許多人熱讚力挺職業軍人，表示有軍警當另一半真的很辛苦，應該給他們鼓勵。

國軍軍人
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

母將房子租給女兒3年 收回後打開門一看快昏倒

2020-01-09 19:14

郵局ATM提錯金額「自動收回」結局超慘 網友驚呼：長知識了

2020-01-09 15:38

宅急便收貨竟掉出一隻「黃金蟒」 主人對話曝光網友全爆氣

2020-01-08 20:03

不熟學姊丟喜帖好尷尬 網友傳授「回覆妙招」輕鬆解決

2020-01-08 13:59

日本血拼妻吩咐帶大背包…他揹「黃埔大背包」 萬人讚爆

2020-01-08 12:00

越南清純學生妹自拍爆紅 網直呼：有初戀的感覺

2020-01-07 21:59

水電工馬桶座沒裝好竟收費5000元 網酸：整組沒幾千

2020-01-07 21:04

租房遭鄰居剪線還有狂按門鈴 管委會：新來的要好好相處

2020-01-07 20:33

嚇爆…輪胎遭刺破一拔竟是「泰國佛像」！命理專家現身示警

2020-01-07 20:00

密集檢舉小巷違停1個月 網友喊：變日本街道！

2020-01-07 15:38

員旅找不到室友單獨一房 「邊緣人」被要求自付房價1萬元

2020-01-07 15:21

夾娃娃機夾到名牌禮盒竟裝空氣 網笑：國王的護手霜

2020-01-06 22:02

她路邊買玉蘭花被硬塞只找300元 網揭：都有話術

2020-01-06 21:32

蔡依林演唱會遇「阿嬤們排隊」 內行人曝：黃牛部隊

2020-01-06 20:25

太性感！她做指甲巧遇火辣美甲師炸出「傲人酥胸」網全暴動

2020-01-06 20:00

買珍奶遇正妹店員 他上前搭訕「結局神展開」網笑翻

2020-01-06 17:09

他拿清朝貢酒問價 網一看驚：這有3億

2020-01-06 17:08

他被推薦24萬防潮骨灰罈 網：感覺是被騙？

2020-01-06 16:26

發芽馬鈴薯放盆栽 3個月後網驚：「結實」纍纍

2020-01-06 15:13

吸塵蟎機要價8.8萬元！情侶不買被推銷員反譏「工程師賺很多」

2020-01-06 13:36

癮君子躲廁所抽菸誤燒垃圾桶 老闆娘氣炸：店內至少6桶瓦斯

2020-01-06 12:33

兒找爸爸按4樓對講機傳來「喂」 媽媽嚇傻：他不在家啊！

2020-01-06 11:22

她用東西幫小孩佔位 網友傻眼問：可以做好榜樣給孩子看嗎

2020-01-06 10:45

大叔加「霸王油」溜走 工讀生倒貼700元：沒錢吃晚餐

2020-01-06 10:37

當外送員在親戚面前抬不起頭？ 網怒轟：丟臉的是心態

2020-01-05 21:08

外送員半夜接101大樓訂單 見地址秒傻：客人不在台灣

2020-01-05 19:48

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17
看更多

熱門文章

不實黑韓粉專版主被逮 協助偵辦竟是時力立委候選人

2020-01-09 02:23

北部私立大學生情侶疑上吊尋短 男方眼部被頭帶矇住

2020-01-08 23:44

客家戲、本土劇童星出身 謝姓男子超商偷飯糰被逮

2020-01-09 10:58

鹹水雞達人遭砍16刀丟包不治 主謀竟是惡員工報復

2020-01-09 15:14

投票前再查一波 新竹檢方查獲立委樁腳現金買票案

2020-01-09 10:57

北市松山區雙屍命案 21歲男女大生陳屍陽台疑輕生

2020-01-08 23:03

雲林縣查獲第一起村長涉賄選 檢方證實1人被收押

2020-01-09 11:04

嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17

影／QQ傳訊「我是老闆」 大媽會計信了轉1億給歹徒

2020-01-09 11:31

影／9旬翁遭輾斃腳身分離 兒目擊抱遺體癱坐路邊痛哭

2020-01-09 16:05

妙齡女喝醉被5年好友硬上 她痛斥：我不是你約炮對象

2020-01-09 10:59

警專生跑3千變植物人 家屬控「中隊長阻止學生叫119」

2020-01-09 11:40

人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

2020-01-09 08:07

潤寅詐貸起訴36人 楊文虎夫妻求刑30年

2020-01-09 13:04

走私市價720萬「黃金齒輪」 女子機場被逮

2020-01-09 00:00

記過不夠！金門衛生局長王漢志 酒後大鬧急診室今遭彈劾

2020-01-09 12:41

科技執法驚人！徐弘庭：辛亥隧道5天罰2253件

2020-01-09 11:00

影／開賭站不忘做善事贖罪？雲林業者捐棺收據厚厚一疊

2020-01-09 15:29

牧師挺性騷老闆還告女員工 法官：事關公益無罪

2020-01-08 21:32

北市發生雙屍命案 一男一女頸部有勒痕警方正在採證

2020-01-08 22:14

投票日踩雷！ 候選人對選民「比食指」50萬飛了

2020-01-09 14:56

整復師按摩時趁機猥褻 女客人還以為「他是專業的」

2020-01-09 10:42

台東警分局破獲暴力討債集團 11人法辦

2020-01-09 14:07

他給的爆米花飲料藏FM2 電影散場時她被性侵

2020-01-09 11:53

日照中心接送車與BMW車禍 5名長者送醫1人宣告不治

2020-01-09 12:41

郵局ATM提錯金額「自動收回」結局超慘 網友驚呼：長知識了

2020-01-09 15:38

母將房子租給女兒3年 收回後打開門一看快昏倒

2020-01-09 19:14

高雄警啟用開罰單電子化 縮短開單時程

2020-01-09 11:48

高雄透天樓房火警 屋主求救通話中嗆昏不治

2020-01-09 15:31

潤寅詐貸案 楊文虎女兒手機露餡婚外情

2020-01-09 17:45

安胎遭指「自私自利」還資遣 高院批公司違憲、歧視

2020-01-08 22:48

華南王子裝GPS跟拍新光公主 最高法院今撤銷有罪判決

2020-01-09 15:59

北部某大學情侶 租屋處上吊雙亡

2020-01-08 23:57

徐乃麟女密友涉詐有和解 高等法院減為5月刑

2020-01-09 11:03

嘉縣傳賄選每票1千元 檢警調帶回9人調查

2020-01-09 15:55

抗議「協議變壁紙」 國道收費員自救會突襲蔡英文競總

2020-01-09 13:46

餐廳藏賭場 警政署長友人誤闖檢舉

2020-01-08 23:59

男子陳屍工地吊桿上 警方：頸部吊繩索死亡

2020-01-09 13:03

桃議員遞補就任21天 賄選案一審遭判刑3年4月

2020-01-09 14:55

上司玷辱女員工懸崖勒馬 法官減刑3分之2輕判

2020-01-09 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top