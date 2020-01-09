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郵局ATM提錯金額「自動收回」結局超慘 網友驚呼：長知識了

2020-01-09 15:38聯合新聞網 綜合報導

原PO突發奇想一招，以為錢會自動存入帳戶，沒想到結果卻出乎意料。自動圖片來源／i...
原PO突發奇想一招，以為錢會自動存入帳戶，沒想到結果卻出乎意料。自動圖片來源／ingimage
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許多民眾都有提款取錢的經驗，若是未仔細看ATM上的資訊，恐怕會因爲按錯鍵，而得不償失。一位網友上網發文，表示自己到ATM提款時，因為太過著急誤按錯鍵，導致提款機跑出6萬元的鈔票，正當提款機在倒數取款時間時，原PO突然想到一招，讓錢自動存回去，沒想到事後查看存款帳戶時卻大吃一驚，而貼文曝光後，許多網友紛紛表示「長知識了」。

原PO於7日在「批踢踢StupidClown」發文，表示自己前幾天到郵局提款8000元，但因為自己太著急一直按數字8，錯過了ATM金額頁面中的其他金額選項，直接按到右下角提款金額的編號，結果提款機直接吐出了6萬元的現金，原PO說「直覺告訴我那個應該是最大的金額，然後我就聽到嘩啦嘩啦數鈔票的聲音」、「看它吐出一疊鈔票在那邊，我要拿也不對，不拿也不對」，於是他想出了一個方式，因為ATM顯示40秒內沒拿取現金會自動收回，於是他選擇直接把錢放著，讓ATM自動收回去。

原PO以為這樣能讓錢自動存回帳戶，等到回收後再重新領錢，但過了一天後，查看交易紀錄發現雖然有提款記錄，但6萬元卻沒有退還回帳戶，才急忙打去客服詢問，「還好剛好郵局人員今天會去處理提款機的業務，之後對方就聯絡我，很無奈的說，哎你不能讓他自己回收啊，這會造成我們電腦整個當機，你應該要拿出來之後，再另外找地方存回去。」

事後郵局順利將錢退還給原PO，但他仍心有餘悸，表示「原來要是我沒去問，錢真的不會回來啊，錢要是沒有拿走，似乎會被當成無主物回收，不然我一直以為回收現金的機制是在防呆的，怕有人忘記拿錢，所以會幫忙回收這樣。」

而貼文一出後，許多網友也紛紛表示「感謝有你，長知識了」、「以為主動存回去+1，但沒有勇氣實驗」「感謝勇者嘗試，是我也可能跟你一樣，以為放著就可以讓它自己回收」、「有必要急成這樣嗎」、「吐鈔模組進去的鈔票會到廢鈔匣，不會直接回去，通常是1~3天內人工清點對帳後，才會還你」、「會回收啊，但是不會回收進帳戶裡面」。

提款機郵局PTT

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