宅急便收貨竟掉出一隻「黃金蟒」 主人對話曝光網友全爆氣

送貨員到超商取貨，箱子才剛搬起竟掉出黃金蟒。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

近年來宅配服務越來越方便，而且速度又快，深受許多民眾的喜愛，不過一名女網友分享自己的姊夫是黑貓宅急便的送貨員，昨（7）日他一如往常的到超商收貨，沒想到箱子才剛搬起來，一坨金黃色的物體就重摔在地，仔細一看竟然是「黃金蟒」，讓人們看傻眼。

今日一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她的姊夫在黑貓宅急便擔任送貨員，昨天一如既往的到超商收貨，不料剛把箱子搬起來時，一條活生生的黃金蟒就掉了出來，讓姊夫當場傻眼。

於是姊夫馬上與寄件人聯絡，希望他可以過來處理，但沒想到寄件人卻表示「你把牠用掉的你自己撿起來就好阿！」但宅急便有規定凡是活體動物皆為禁運的項目，於是姊夫提到「這麼大隻誰敢撿？再說了，你難道不知道動物不能寄嗎？何況又是活的…」，但該名主人仍堅持沒必要處理，最後也沒過來。

最後原PO在貼文當中提到，「後續就是原先收貨，送到我姐夫配的7-11那個送貨員帶回了，再來的後續我就不清楚了」，寄件人的誇張行徑讓原PO直呼「寄黃金蟒的主人你非常扯，是想嚇誰！」

文章曝光後引起網友們熱烈討論，並紛紛留言表示「活體還裝箱？！這可以開罰了！」、「真的太扯了」、「可以退件吧，寄的人不會也常這樣把自己郵寄出國玩吧？！」、「 寵物有寵物郵寄好嗎！？這麼沒知識？還是貪小便宜？」、「他寄貨的內容物寫什麼啊？之前也聽過這種案子，根本不能寄但是他們內容物就謊報，裡面其實就是這類活體，而且好像還跑掉」。