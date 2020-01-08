不熟學姊丟喜帖好尷尬 網友傳授「回覆妙招」輕鬆解決

新人結婚總要包紅包，因此碰到不熟的人的喜帖時，總讓人特別尷尬。圖取自ingimage 分享 facebook

喜帖俗稱紅色炸彈，每當收到喜帖時，就表示自己的荷包又要失血了，因此碰上不熟的人的喜帖，都會讓人不知該如何是好。有網友在PTT八卦版發文表示，前些日子收到來自不熟學姊的喜帖，他想知道如果「直接不讀不回會不會很失禮。」

網友6日在PTT八卦版發文，標題寫到：「被炸喜帖不想去也不想包怎麼辦？」原po表示，前些日子收到不熟學姊的邀請，要調查會不會出席婚禮。因為與對方不熟，原po本就不會出席也不想包紅包，但卻不知該怎麼拒絕對方而陷入兩難，想要直接忽略，因此詢問如果不讀不回是不是很失禮。

而網友的反應大部分認為，既然原po與對方沒有聯絡那就不用理會，留言說：「沒在連絡的 , 未來對你沒啥幫助的可以不包」、「如果以後遇不到，也沒見幾次就不用管」、「直接傳訊息問滿唐突的，尤其又不熟」、「不讀不回，對方就會心裡有數」。

也有人認為原po還是要回覆對方以避免不必要的浪費，「你不用擔心失禮問題，拒絕就對了」、「婉拒，免得對方排你位子」、「出席調查就是問你要不要去，說不要就好啦。」網友們也創造一些幽默的回覆方式，「就說要出國深造就好了」、「說那天你家寵物要生了，無法出席」。