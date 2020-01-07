水電工馬桶座沒裝好竟收費5000元 網酸：整組沒幾千

一名女網友PO文提到，自己請水電工裝馬桶座，不料對方不但沒裝好還向她收費數千元，讓她氣得直呼「有點想踹爛馬桶」。示意圖／ingimage 分享 facebook

不少人都有請水電工到家裡維修的經驗，但維修價格全由對方決定，有時是否被坑了都不曉得。昨（5）日就有一名女網友在爆怨公社中PO文提到，自己在尾牙抽到一款不知名的免治馬桶座，剛好浴室洗手台水龍頭也壞了，於是就請水電工來維修，不料對方竟然向她開價7000元，這樣的價錢讓她覺得相當不合理，因此氣得直呼「我有點想踹爛馬桶…」。

原PO在文中就先感嘆「其實自己還是要有點DIY的技能會比較好」，並認為自己並非瞧不起專業，而是真的很傷荷包。由於她日前在尾牙抽到不知道是什麼牌子的免治馬桶座，又剛好浴室的水龍頭壞了，所以就決定請水電工來換。當天老闆把馬桶座裝上去後，卻說「你們家這個馬桶蓋子不對」，所以沒辦法幫她裝好馬桶座，結果結帳時竟然跟她收了7000元，包含水龍頭2000、而沒裝上的馬桶座則是5000人工費。

最後原PO還是不甘願的將7000元付了出去，沒想到水龍頭還卡卡的，似乎也沒有修好，原PO氣的表示，她絕對尊重專業，但是懷疑老闆在馬桶座拆開時難道會不知道尺寸不合嗎，甚至裝上去沒接線就直接說不合，然後拆掉就收5000，這樣實在讓她無法接受。接著說「水龍頭價錢可能還是合理的，畢竟一個浴室水龍頭差不多是600左右，但人工費1200……」。

PO文一出後，立刻引來網友留言，「沒裝好還收5000，那裝好是不是翻倍了」、「真的被坑了，任誰聽到這個天價都知道不合理」、「根本就沒有人工費這種東西」、「整組馬桶也不用幾千」、「太好騙了吧，這種也叫專業？」、「我裝一組也不過600-1000」、「水電師傅是從美國來的？」、「這個價錢真的高的太誇張了」。

也有網友認為這樣的行為形同詐欺，「這真的可以告詐欺了，也沒有事前告知」、「水龍頭裝好收工錢就算了，馬桶座沒裝好酌收個500也就算了，5000真的太扯，可以告了」。但原PO最後也提及，她只是希望不要再有下一個人受害，並提醒不是自己弄就好，要不然就要先問清楚價錢。