租房遭鄰居剪線還有狂按門鈴 管委會：新來的要好好相處

一名女網友PO文表示，鄰居先是擅自剪掉網路線，後來又嫌她家有異味，還有人甚至每天按她家門鈴，讓她瀕臨崩潰邊緣。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

俗話說「千金難買好鄰居」，租屋買房除了房子本身優劣，鄰居也是考量的一大重點，因為誰都沒辦法預測自己會遇到什麼樣的鄰居。近日就有一名女網友在爆怨公社PO文表示，隔壁鄰居6年前搬進來後，就不斷的找她麻煩，先是擅自剪掉原PO家中的網路線，後來又向社區管委會和房東投訴她家有異味，中間原PO再也受不了和社區管委反應，結果對方的回應卻讓她氣炸。

原PO在文中提到，鄰居6年前搬剛到她家隔壁就下馬威，先是聲稱原PO家中的網路線影響美觀於是擅自將線剪掉，後來又整天向管委會或是原PO的房東投訴她家中有異味，甚至點蚊香一整天在她家門口附近，更誇張的是看到原PO下樓丟垃圾就一直默默的喊「臭死了」，直到她真的受不了向社區管委會反應，不料卻得到「我是租屋的，新來的，要跟他人好好相處」的回應，甚至還認為原PO寫信到政府機關投訴是在製造他們的麻煩。

之後又有鄰居向環保局投訴原PO家中有異味，後來環保局的人員到場檢測，但卻沒有和她告知人員到場一事，只有請另一位鄰居老奶奶和她勸說。

結果那位老奶奶卻幾乎每天早上或下午不定時按原PO家的電鈴，由於自己上大夜班很需要早上的時間補眠，但有時老奶奶按門鈴的原因只是為了要拿她煮的東西給原PO吃，甚至還會問她出門了沒，這樣的情況實在讓原PO瀕臨崩潰邊緣，更直呼「要怎麼不讓老奶奶一直按門鈴啊？」

PO文一出後，立刻引來網友留言為原PO抱不平，「氣場不合就搬家吧」、「租的話就直接搬家，租那麼累，用買的就沒辦法了」、「可以找建管處處理」、「感覺是單純看你不順眼」、「我之前也是常常被按門鈴，所以睡覺時我直接把門鈴孔貼起來」、「要不要先投訴他門口不能放雜物」、「可以裝會漏電的門鈴」。

也有網友在照片中發現，原PO的鄰居將鞋櫃和鞋子擺在公共區域已明顯觸法，根據《公寓大廈管理條例》，若是住戶在樓梯、走廊等公共空間堆放雜物，會吃上4萬到20萬元的罰鍰，得連續處罰。