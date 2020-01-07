密集檢舉小巷違停1個月 網友喊：變日本街道！

近日在「翻轉大桃園交通違規」中有網友抱怨，住家附近馬路違停情況相當嚴重，但經過民眾密集檢舉一個月後，街道幾乎看不到任何違停的車輛。圖擷自 翻轉大桃園交通違規 分享 facebook

在台灣的街道上時常可以看到汽機車違停的現象，這些違停不僅造成駕駛或用路人的困擾，甚至還會破壞市容景觀。為了改善此現象，在臉書上還有特別為「翻轉各縣市交通違規」的粉絲專頁，致力於檢舉各種交通違規，讓街道恢復乾淨的樣貌和減少違規發生。近日在「翻轉大桃園交通違規」中有網友抱怨，住家附近馬路違停情況相當嚴重，但經過民眾密集檢舉一個月後，街道幾乎看不到任何違停的車輛，更有網友直呼「還以為來到了日本！」

原PO在文中表示，有網友去年11月時，抱怨自家附近的雙向道日常違停嚴重，步行出門與車爭道險象環生，除了影響行人安全，就連開車的民眾也被強迫跨越雙黃線，讓他只要想到出門就壓力超大。

但經過粉絲團小編傳授「檢舉方法」，附近住戶就開始密集檢舉，只要看到違停就打110，員警若不開單就直接向警政署申訴。於是就這樣進行了一個月後，整條街道變得十分整潔乾淨，路邊完全看不到任何違停的汽機車，甚至有網友PO出檢舉前的街景，兩張找片對比下真的改善了不少，最後小編還寫道「如果你沒在桃園看過這種巷內路況，請學習這麼做」。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛轉發留言「看了真的很舒服」、「想外國的街道，舒服！」、「這樣才是該有的樣貌」、「所以不是說做不到嘛」、「這一段路真的超有日本街道的感覺」、「乾淨成這樣以為是國外」、「最近真的有好一點，不過還是會有1-2個違停」。

也有網友分享類似經驗「我家附近2個路口，50嵐的店家就是用這樣的方法把違停清掉的」、「如果一張罰單不能達到效果，那就十張百張」、「桃園要看到這樣的景象真的少之又少，每次到桃園都覺得險象環生，人比車兇」、「我家附近某個巷口轉角也是每天都有違停，造成嚴重阻礙，經過2～3個月密集檢舉後現在沒人敢停那個位置」。