員旅找不到室友單獨一房 「邊緣人」被要求自付房價1萬元

示意圖。網友參加員旅卻沒有室友，公司竟說如果要住單人房網友就必須自費。圖取自ingimage 分享 facebook

公司舉辦員工旅遊做為給員工的福利，但卻有人因為分房問題而鬧得不開心。就有網友在PTT「WomenTalk版」上發文，稱這次員工旅遊人數為單數，在其它人都找好室友的情況下，原po只能自己住一間，沒想到公司竟要求自己付房間錢。

網友6日在PTT上發文，公司將要在過年後舉辦員工旅遊，人數統計下來，原po在其它人都找好室友的情況下，不得已只能自己住一房，他還自嘲自己是邊緣人。結果因為一個人住，公司竟要求他自己付房間的錢，金額將近一萬元，這讓原po打消念頭不去員工旅遊。

原po表示，其他人都免費，只有他必須多付錢，想問各位「如果遇到這種事情還會去嗎？」原po認為，雖然員工旅遊可以省去導遊與機票錢，但同樣的錢拿來自由行，住稍微廉價的房間，可以去自己想去的地方，感覺不會差太多，因此好奇其他人會不會去。同時他也好奇員工旅遊是否都要團體，有沒有公司是讓員工出去玩再請款的？

網友多數回答不會去，覺得去了感受也不太好，「不會去」、「去了也不開心，倒不如自己去」、「不合理，團員剛好是單數，就必須被烙單多付一萬元？」；也有人建議原po攜伴前往，「找一個人陪你去」、「多付就再帶一個人去 不然就不要去」。也有網友的公司採不一樣的形式舉辦員工旅遊，「我們公司是員工補助定額，住單人房的就還是要付單人房的錢。」、「 我們公司員工旅遊是自費然後老闆娘旅費是大家攤的啊，一樣是員工旅遊」。