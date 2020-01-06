夾娃娃機夾到名牌禮盒竟裝空氣 網笑：國王的護手霜

一名男網友PO文表示，自己夾到了一款頂級化妝品禮盒，沒想到開箱後卻發現裡面是空氣。圖擷自 爆廢公社二館 分享 facebook

現今夾娃娃店林立，台主為了吸引民眾上前投幣夾取，使出各種奇招，一些業者會不惜成本提供很多好物，但有些賣家卻靠著夾物的外表吸引民眾，導致民眾受騙後哭笑不得。昨（5）日就有一名男網友在爆廢公社二館PO文表示，自己在夾娃娃機店夾到了一款頂級名牌護手霜禮盒，沒想到開箱後卻發現裡面空空如也，讓大批網友看到後不禁無奈直呼「這樣騙的意義到底何在？」

原PO在文中貼出了兩張照片，只見其中一張的夾娃娃機台裡，放滿各種各樣的禮品，包括小電器用品和一些白色的鐵盒。原PO在跨年當天看到機台裡有一款專櫃保養品牌「歐舒丹」的「耶誕護手霜禮盒」，外觀看起來相當精緻，因此原PO就立刻把它夾了起來，不料當他滿懷欣喜的將盒子打開時，卻發現裡頭沒有任何東西，完全就只是一個空鐵盒。

這樣的結果讓原PO相當傻眼，立刻聯絡該機台的台主，詢問該禮盒是否為真的空鐵盒，還是只是台主誤放，結果對方竟直接回覆「是空鐵盒，謝謝」，這讓原PO懷疑的說「這年頭夾娃娃機放空盒正常嗎？返回拍機台也沒有看到上面標註任何字樣」。

PO文一出後，立刻引來眾多網友回覆，紛紛開玩笑留言「這是國王的護手霜嗎」、「夾收納盒的意思」、「空氣禮物吧」、「我建議直接報警最快」、「就是給你用剩的空盒子」、「限量的空鐵盒」、「應該是台主要給你的驚喜盒」、「恭喜獲得全台最濃厚的pm2.5一盒」。

也有部分網有建議原PO，「根據詐騙能告啊」、「這是詐欺了，趕快告吧」、「這年頭真的什麼都不能信」、「可以直接告他詐欺了」。