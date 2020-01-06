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她路邊買玉蘭花被硬塞只找300元 網揭：都有話術

2020-01-06 21:32聯合新聞網 綜合報導

女網友PO文表示，自己向路售玉蘭花的婦女買花，原本只要買2串，不料對方卻塞給她4...
女網友PO文表示，自己向路售玉蘭花的婦女買花，原本只要買2串，不料對方卻塞給她4串，而且還向她收了4串的錢。圖擷自爆怨公社
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有時騎車或開車經過十字路口，或是在等紅綠燈時，總會遇到一些敲車窗叫賣玉蘭花的阿婆或阿姨，這種路售文化不僅可以幫助弱勢，還可以幫車內增添一股香氣，因此許多民眾都會願意掏錢購買。然而昨（5）日卻有一名女網友在爆怨公社PO文表示，自己在回家路上停紅綠燈，剛好看到一位中年婦女在賣玉蘭花，她正好想到家裡的供桌有一陣子沒放玉蘭花了，所以就順手向婦人買了2串，不料對方卻硬塞給她4串，而且還向她收了4串的錢，這樣的舉動讓原PO氣炸，直言「以後更不會想買了！」

原PO在文中提到，開車回家在等紅燈時看到有婦女在賣玉蘭花，她剛好想到家裡的神桌需要用到，想說順便買2串，因此她就向對方說一串50那我只要2串，正當原PO在掏錢時，婦人就突然向原PO表示「小姐你買四串200讓我早點下班吧」，接著原PO告訴對方「我真的只需要2串就好」。

但當原PO說完，婦人就直接塞4串玉蘭花給她，當下她也就只有500元給對方找，不料過一會兒婦人就找回300元，當下讓原PO一臉哀怨，於是婦人又趕緊說「買花的人都是好心人，買到花的人都很開心」等等安慰的話，讓原PO感到相當無奈。

事發過後原PO也提及，自己買過幾次玉蘭花，但從來沒有過這樣多買的情況，所以當下心裡真的很不高興，雖然她知道快要過年了，婦人出來賣玉蘭花也是不得已曉得對方的辛苦，她也不想口出惡言，但是她還是無法接受看人善良就硬塞給他人的賣法，原PO更在文中直呼「拒絕道德綁架！」

PO文一出後，隨即引來眾多網友留言「真的很討厭硬塞的感覺」、「一串50，超貴欸！」、「我從來不會同情這些人」、「我都不買這種花，吊在車上很快就凋謝，是一種累贅」、「一串50真的是在騙」、「這算是半強迫，心情真的會受影響」、「完全就是在濫用別人愛心」、「遇到專業銷售玉蘭花話術，每位都說要提早下班」、「遇到這種的就直接跟他說，那我不買了，他就會乖乖找你400了」。

也有網友提到，路售玉蘭花的定價基本上都是在10-20元不等，有時會賣一串20元、3串50元，因此有許多網友紛紛建議原PO若看到一串50元的要小心不要上當，「一串50是真的都在騙錢的」、「一串50真的是暴利」、「其實路售玉蘭花超好賺的，薪水都是別人的好幾倍」。

爆怨公社愛心詐騙

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