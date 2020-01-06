親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

他拿清朝貢酒問價 網一看驚：這有3億

2020-01-06 17:08聯合新聞網 綜合報導

清朝貢酒價值多少，網友一查驚3億元。圖片來源／臉書
清朝貢酒價值多少，網友一查驚3億元。圖片來源／臉書
分享

日前有網友在臉書上發出一張刻有「大清皇帝萬壽無疆」字樣及龍型圖騰的木箱，並詢問是否有人知道這支酒的來歷，對此網友說，若這為真品總價值有3億台幣，但也有人認為是刻意仿舊，應該只是贗品。

有網友在「爆系知識家」發文表示，照片中的酒是由老闆的朋友贈送，而酒箱的外觀為四方型的木箱，上頭除了刻有龍型圖騰外，前方還寫有「大清皇帝萬壽無疆」的字樣，另外酒箱正上方則有「遵義窖藏貢酒」、「內務府采辦處」的封條，因此，才讓原po相當好奇詢問「有人知道這支酒的詳細來歷嗎？」。

文章一出，引來不少網友討論，有網友還上網搜查發現，「大清皇帝萬壽無疆酒」是乾隆皇帝登基前，由官廷內務府采辦，而酒材取自遵義府的窖藏貢酒，是宮廷「瓷胎掐絲珐瑯彩」珍寶，而琺瑯彩瓷近年在大陸拍賣市場上，交易金額大約為1000-8000萬人民幣（約4310萬-3.4億台幣），該名網友指出，「如果是真品，貴的就是裡面的瓶子了」。

但也有人認為，「感覺應該是贗品，假設真品光裡頭那個官窯瓶就不便宜，更何況是乾隆登基前的貢酒」、「這酒好像有3種年代，最近的可以追到民國，所以可能是民國那時期的，不太像清朝有點太新穎」、「感覺像是刻意仿舊的」，還有人質疑，「如果是大清時代，古代時期沒有木料切45度」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

乾隆皇帝

延伸閱讀

「我不缺錢！」買房遇屋主愛賣不賣 專家教5招...

客喊冷要求外送「取暖物」 機警外送員一看馬上...

泰國住飯店驚見蟲蟲危機「跟鞋一樣大」網曝：還...

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

買珍奶遇正妹店員 他上前搭訕「結局神展開」網笑翻

2020-01-06 17:09

他被推薦24萬防潮骨灰罈 網：感覺是被騙？

2020-01-06 16:26

發芽馬鈴薯放盆栽 3個月後網驚：「結實」纍纍

2020-01-06 15:13

吸塵蟎機要價8.8萬元！情侶不買被推銷員反譏「工程師賺很多」

2020-01-06 13:36

癮君子躲廁所抽菸誤燒垃圾桶 老闆娘氣炸：店內至少6桶瓦斯

2020-01-06 12:33

兒找爸爸按4樓對講機傳來「喂」 媽媽嚇傻：他不在家啊！

2020-01-06 11:22

她用東西幫小孩佔位 網友傻眼問：可以做好榜樣給孩子看嗎

2020-01-06 10:45

大叔加「霸王油」溜走 工讀生倒貼700元：沒錢吃晚餐

2020-01-06 10:37

當外送員在親戚面前抬不起頭？ 網怒轟：丟臉的是心態

2020-01-05 21:08

外送員半夜接101大樓訂單 見地址秒傻：客人不在台灣

2020-01-05 19:48

田埂拾「沒有紅包袋」1千塊 他怨不開心網罵：你太瞎

2020-01-04 14:25

肉燥泡麵怎麼吃最讚？ 網曝內行神吃法：超銷魂

2020-01-04 12:37

奇葩男朝家外連續「砸屎」半個月鄰居氣炸 逼問真相全傻眼

2020-01-03 20:00

網購商品包裝「透明」她給負評 賣家1顆星回嗆引眾怒

2020-01-03 19:51

熊貓外送員很多還徵人？ 同業曝原因「系統問題」

2020-01-03 17:28

尾牙抽中電視想換遭拒 奧客提「超狂要求」業者氣炸

2020-01-03 16:23

她出門購物懶得帶錢包 拿了一張卡結帳時糗大

2020-01-03 13:51

飛機快失事時乘客在想什麼？網友曝親身經歷：瘋狂飆髒話

2020-01-02 20:00

「月入20萬」的醫生或房東哪個好？ 網友一面倒

2020-01-02 18:03

3人不消費霸佔12位 詢問是否可以讓位還嗆人

2020-01-02 17:05

他躲超商門口偷窺 女店員跑出大喊一句引網友鼻酸

2020-01-02 15:21

跨年夜被外送員棄單 老闆免費送「3000元炸物」

2020-01-02 15:19

房客積欠兩年管理費 屋主一年後被催討怨爛管委

2020-01-02 13:32

館長又出新產品「30元乾拌麵」 陳之漢稱只賺3塊

2020-01-02 11:29

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00
看更多

熱門文章

影片曝光！朝統促黨宣傳車比中指 男星慘遭「巴頭」

2020-01-05 19:45

外送員半夜接101大樓訂單 見地址秒傻：客人不在台灣

2020-01-05 19:48

糗了！千萬藍寶堅尼要右轉 Gogoro直直撞上去

2020-01-05 18:13

明道胞兄疑讓妻小飲不明液體再勒斃 行凶後再上吊山林間

2020-01-05 18:12

國道兩車撞翻上下交疊 近百歲婦人亡4人傷

2020-01-05 21:56

副連長令「把槍交給我」二兵竟抗命 同梯海K判拘役

2020-01-06 07:34

當外送員在親戚面前抬不起頭？ 網怒轟：丟臉的是心態

2020-01-05 21:08

胞兄欠債輕生 明道：多次幫還債卻還不清…

2020-01-05 23:57

兒找爸爸按4樓對講機傳來「喂」 媽媽嚇傻：他不在家啊！

2020-01-06 11:22

她用東西幫小孩佔位 網友傻眼問：可以做好榜樣給孩子看嗎

2020-01-06 10:45

蘇宏達批故宮政策遭查水表 法院裁定不罰：言論自由

2020-01-06 14:23

SUBARU北宜撞BMW 疑過彎不慎釀禍

2020-01-05 20:51

大叔加「霸王油」溜走 工讀生倒貼700元：沒錢吃晚餐

2020-01-06 10:37

吸塵蟎機要價8.8萬元！情侶不買被推銷員反譏「工程師賺很多」

2020-01-06 13:36

藝人明道胞兄欠債200萬 疑勒斃妻小後上吊

2020-01-05 23:57

世新大學電梯維修意外 工人卡死電梯與牆壁間氣絕身亡

2020-01-06 13:43

影／Joeman實測打字員詐騙 中打逮45人主嫌收押

2020-01-06 12:11

以為表現不好的懲罰 女童看影片揭繼父一直性侵她

2020-01-05 20:55

網傳隧道通車即封閉是騙子治國 警法辦轉載假消息網民

2020-01-06 14:52

保力達蓋有PVC被追3億處理費釋憲 大法官今開說明會

2020-01-06 07:34

發芽馬鈴薯放盆栽 3個月後網驚：「結實」纍纍

2020-01-06 15:13

影／保力達瓶蓋有PVC追繳3億 董座：繳的比醬瓜多不公平

2020-01-06 12:14

網友PO「吳敦義將啟動滅韓計畫」不罰 法官：是評論

2020-01-06 12:48

女職員持西瓜刀追砍副局長 未砍中仍涉傷害罪

2020-01-06 15:57

「第一次包養就上手」引用照片 美女營業員提告贏了！

2020-01-06 16:36

男子8年前飆車害少女死亡 還連丟棄2地遭通緝昨被逮

2020-01-06 00:50

台中向上路再傳車禍 男自撞翻車波及一車釀2傷

2020-01-06 09:24

10度接受業者花酒性招待 公路總局官員貪汙起訴

2020-01-06 16:52

明道胞兄家三屍案 士檢：妻小遭勒斃，周三下午解剖

2020-01-06 12:35

買珍奶遇正妹店員 他上前搭訕「結局神展開」網笑翻

2020-01-06 17:09

留美工程師不甘分手夜襲她 和解破局關鍵在「裸照」

2020-01-06 16:48

看準高雄選情火熱 竟傳賭盤專下注高雄開票數

2020-01-06 12:58

她販賣一級毒品海洛因 僅1.87公克重判15年4月

2020-01-06 14:16

酒未退就騎車返家 軍人酒駕遭逮

2020-01-06 11:04

中檢斷水流專案 查水房經手830億元扣1302個U盾

2020-01-06 13:12

他拿清朝貢酒問價 網一看驚：這有3億

2020-01-06 17:08

夜市當街拉人拍證件詐領旅遊補助 旅店負責人羈押禁見

2020-01-06 15:56

車遭撞剩半台 母死子重傷

2020-01-05 23:58

癮君子躲廁所抽菸誤燒垃圾桶 老闆娘氣炸：店內至少6桶瓦斯

2020-01-06 12:33

法醫打錯死者身分證字號 活公僕遭賜死退俸凍結

2020-01-06 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top