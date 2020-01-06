他拿清朝貢酒問價 網一看驚：這有3億

清朝貢酒價值多少，網友一查驚3億元。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

日前有網友在臉書上發出一張刻有「大清皇帝萬壽無疆」字樣及龍型圖騰的木箱，並詢問是否有人知道這支酒的來歷，對此網友說，若這為真品總價值有3億台幣，但也有人認為是刻意仿舊，應該只是贗品。

有網友在「爆系知識家」發文表示，照片中的酒是由老闆的朋友贈送，而酒箱的外觀為四方型的木箱，上頭除了刻有龍型圖騰外，前方還寫有「大清皇帝萬壽無疆」的字樣，另外酒箱正上方則有「遵義窖藏貢酒」、「內務府采辦處」的封條，因此，才讓原po相當好奇詢問「有人知道這支酒的詳細來歷嗎？」。

文章一出，引來不少網友討論，有網友還上網搜查發現，「大清皇帝萬壽無疆酒」是乾隆皇帝登基前，由官廷內務府采辦，而酒材取自遵義府的窖藏貢酒，是宮廷「瓷胎掐絲珐瑯彩」珍寶，而琺瑯彩瓷近年在大陸拍賣市場上，交易金額大約為1000-8000萬人民幣（約4310萬-3.4億台幣），該名網友指出，「如果是真品，貴的就是裡面的瓶子了」。

但也有人認為，「感覺應該是贗品，假設真品光裡頭那個官窯瓶就不便宜，更何況是乾隆登基前的貢酒」、「這酒好像有3種年代，最近的可以追到民國，所以可能是民國那時期的，不太像清朝有點太新穎」、「感覺像是刻意仿舊的」，還有人質疑，「如果是大清時代，古代時期沒有木料切45度」。

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