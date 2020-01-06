蔡依林演唱會遇「阿嬤們排隊」 內行人曝：黃牛部隊

蔡依林演唱會遇「阿嬤代排部隊」。圖／凌時差提供 分享 facebook

蔡依林從去年12月30日起，一連在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty2019-2020世界巡迴演唱會」，昨（5）日迎來最後一場，不過就有網友表示，自己在進場前發現，一整排阿嬤在現場排隊購票，疑似有代排嫌疑，影片曝光，引來網友正反評論。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上傳一段影片並寫道，「阿嬤們都聽Jolin，真潮啊！一看就像是代排。」影片中可見，現場排隊購票的民眾，出現許多老人家，工作人員發現黃牛的「代排部隊」，立刻上前強調「買票就要進場不可以換」，阿嬤們聽完各個點頭答應。

貼文一出，網友留言表示，「睜眼說瞎話，阿嬤呀母湯做黃牛啦！」、「超扯欸搖滾區代排」、「代排也太扯」、「真正賺的也不是阿嬤，是代排業者」、「黃牛幫兇」、「潮啊，歷久不衰的行業。」

不過也有人提出不同看法，「代排還好吧！人家就想花錢請人買票，且遵守規則排隊有什麼不對嗎？」、「是不能阿嬤幫孫子孫女排嗎？」、「工作人員看得出這些是代排，但口氣和態度不能好一點嗎？」、「人家也照規矩排，兇他們幹嘛？怎不實名制或直接抓背後操控的人」、「代排我還可以接受，黃牛就很毋湯」、「代買可以接受，她們又不是插隊，兇什麼？」

原PO事後在留言底下貼出照片指出，「阿嬤們最後沒買票，直接走人了。」此外，多數網友都希望購票可以實施「實名制」，不僅能杜絕黃牛，粉絲也能如願買到票。