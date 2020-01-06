發芽馬鈴薯放盆栽 3個月後網驚：「結實」纍纍

網友把馬鈴薯當盆栽種，那結局就是「結實」纍纍。圖擷自「爆廢公社」 分享 facebook 現代人喜歡在住家陽台、窗台或辦公室種植綠色植物，綠色植物不僅能讓水泥空間突現綠意，更可讓工作時緊繃的壓力獲得紓緩。種植綠色植物雖然簡單，但也需小小的專業常識，例如有些植物需日照多、有些植物無須常澆水等。如果你所種的不是綠色植物，而是像這位網友一樣，把馬鈴薯當盆栽種，那結局就是「結實」纍纍。

有一位女網友在臉書「爆廢公社」貼4張照片表示，「沒事不要把發芽的馬鈴薯放到盆栽裡，母體枯委後，下面會發現很多複製品」。從標註日期20191013的照片中看到，一顆已經發芽的馬鈴薯靜靜地躺在靠窗的盆栽中曬太陽，接著20181017的照片看到馬鈴薯的芽長大了，另外2張照片看到滿身泥土的小顆馬鈴薯，原來是發芽的馬鈴薯生成2顆小馬鈴薯。

照片被po出後，看過的網友紛紛留言回應表示「很可愛」、「收穫滿滿」、「原來那麼好種」，有網友慘叫「慘了，正在種」、「請問只要發芽都可以嗎，要施肥嗎，一天要澆幾次水」。有網友針對種出來的小馬鈴薯問說「可以吃嗎」，眾多網友中，有經驗的回應「小馬鈴薯洗乾淨後煮熟可以連皮吃，口感很細緻」。

馬鈴薯是用塊莖繁殖，把馬鈴薯按芽眼切成塊狀，3月份播種，平均溫度超過25°c時，地下塊莖停止膨脹，大概三個月左右就可以成熟了。

網友把馬鈴薯當盆栽種，那結局就是「結實」纍纍。圖擷自「爆廢公社」 分享 facebook