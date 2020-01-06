吸塵蟎機要價8.8萬元！情侶不買被推銷員反譏「工程師賺很多」

吸塵蟎機要價8.8萬元。圖／取自 Dcard 分享 facebook

少數推銷員會強迫推銷，若不購買甚至還會口出惡言。一對情侶2日在台中發現一間名叫「德國海豚」的室內空氣淨化品牌吸塵器在促銷，豈料約好時間體驗後，發現要價8.8萬，因為太貴考慮時，卻被推銷員調侃「男友薪水這麼多顧慮什麼」，想索取商品目錄還被反嗆「現在不想買以後也不會買，要就要不要就不要」，最後甚至發現推銷員滿口謊言，非常誇張。

一名網友在論壇《Dcard》發文表示，2日與男友逛台中燈會後，發現一間名叫「德國海豚」的室內空氣淨化品牌吸塵器在促銷，推銷員說可以免費試吸一次，於是該網友向推銷員約好時間試用。

到了約定時間後，來了2名男性服務員，一開始就先詢問兩人職業，該網友猜測「應該是要打探我們的口袋夠不夠深吧」，實際吸完後效果確實非常驚人，不過礙於價格過高，機器要價8.8萬元、服務1800元，因此兩人有點猶豫。

正在考慮是否購買時，推銷員卻不斷調侃該網友的男友職業是工程師「薪水那麼多是在顧慮什麼？你們又沒小孩」，最後兩人決定先不購買，想向對方索取商品目錄，卻被推銷員反嗆「現在不想買以後也不會想買，要就要不要就不要，我們一趟成本要3000元很貴」。

推銷員的態度讓網友非常傻眼，事後上網查詢該公司，發現他們在網路社團宣稱自己剛起步，然而詢問推銷員時，對方卻說已在台灣做了26年，讓她非常慶幸沒有買任何商品，痛批「說謊真的很不應該」。

其他網友表示，也有人曾在其他論壇上分享德國海豚負面評價，有人留言「鼎鼎大名的海豚不要輕易接觸，一旦預約好他真的會一直盧你要買」、「不是直銷就是騙人才有這種天價吧，免費的最貴」。

還有專業網友表示，使用前後的泡沫是用來騙人的，只要在水中加乳化劑，加上衣物上的棉屑毛屑，吹個幾次就會起泡了，然後再騙消費者是塵蟎，根本不能採信。

有網友也分享，想要殺麈蟎，以低於40＆的溼度、高於50C的熱風（吹風機），或是200到300nm 紫外線一小時就可以搞定，可以在家內裝UV lamp ，人不在家時打開。