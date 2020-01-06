親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

樂團申請街頭藝人許可被拒 法院判北市府違憲

美伊「戰爭迷霧」：伊拉克表決驅逐美軍，真的嗎？

吸塵蟎機要價8.8萬元！情侶不買被推銷員反譏「工程師賺很多」

2020-01-06 13:36聯合新聞網 綜合報導

吸塵蟎機要價8.8萬元。圖／取自Dcard
吸塵蟎機要價8.8萬元。圖／取自Dcard
分享

少數推銷員會強迫推銷，若不購買甚至還會口出惡言。一對情侶2日在台中發現一間名叫「德國海豚」的室內空氣淨化品牌吸塵器在促銷，豈料約好時間體驗後，發現要價8.8萬，因為太貴考慮時，卻被推銷員調侃「男友薪水這麼多顧慮什麼」，想索取商品目錄還被反嗆「現在不想買以後也不會買，要就要不要就不要」，最後甚至發現推銷員滿口謊言，非常誇張。

一名網友在論壇《Dcard》發文表示，2日與男友逛台中燈會後，發現一間名叫「德國海豚」的室內空氣淨化品牌吸塵器在促銷，推銷員說可以免費試吸一次，於是該網友向推銷員約好時間試用。

到了約定時間後，來了2名男性服務員，一開始就先詢問兩人職業，該網友猜測「應該是要打探我們的口袋夠不夠深吧」，實際吸完後效果確實非常驚人，不過礙於價格過高，機器要價8.8萬元、服務1800元，因此兩人有點猶豫。

正在考慮是否購買時，推銷員卻不斷調侃該網友的男友職業是工程師「薪水那麼多是在顧慮什麼？你們又沒小孩」，最後兩人決定先不購買，想向對方索取商品目錄，卻被推銷員反嗆「現在不想買以後也不會想買，要就要不要就不要，我們一趟成本要3000元很貴」。

推銷員的態度讓網友非常傻眼，事後上網查詢該公司，發現他們在網路社團宣稱自己剛起步，然而詢問推銷員時，對方卻說已在台灣做了26年，讓她非常慶幸沒有買任何商品，痛批「說謊真的很不應該」。

其他網友表示，也有人曾在其他論壇上分享德國海豚負面評價，有人留言「鼎鼎大名的海豚不要輕易接觸，一旦預約好他真的會一直盧你要買」、「不是直銷就是騙人才有這種天價吧，免費的最貴」。

還有專業網友表示，使用前後的泡沫是用來騙人的，只要在水中加乳化劑，加上衣物上的棉屑毛屑，吹個幾次就會起泡了，然後再騙消費者是塵蟎，根本不能採信。

有網友也分享，想要殺麈蟎，以低於40＆的溼度、高於50C的熱風（吹風機），或是200到300nm 紫外線一小時就可以搞定，可以在家內裝UV lamp ，人不在家時打開。

德國海豚Dcard

延伸閱讀

帶大3隻印度豹 21歲女：與美洲虎相擁而眠是...

幽默媽愛拍女兒日常崩壞照 2寶「醜」出可愛路...

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊...

LINE朋友「通知被設靜音」什麼感覺？網答案...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

癮君子躲廁所抽菸誤燒垃圾桶 老闆娘氣炸：店內至少6桶瓦斯

2020-01-06 12:33

兒找爸爸按4樓對講機傳來「喂」 媽媽嚇傻：他不在家啊！

2020-01-06 11:22

她用東西幫小孩佔位 網友傻眼問：可以做好榜樣給孩子看嗎

2020-01-06 10:45

大叔加「霸王油」溜走 工讀生倒貼700元：沒錢吃晚餐

2020-01-06 10:37

當外送員在親戚面前抬不起頭？ 網怒轟：丟臉的是心態

2020-01-05 21:08

外送員半夜接101大樓訂單 見地址秒傻：客人不在台灣

2020-01-05 19:48

田埂拾「沒有紅包袋」1千塊 他怨不開心網罵：你太瞎

2020-01-04 14:25

肉燥泡麵怎麼吃最讚？ 網曝內行神吃法：超銷魂

2020-01-04 12:37

奇葩男朝家外連續「砸屎」半個月鄰居氣炸 逼問真相全傻眼

2020-01-03 20:00

網購商品包裝「透明」她給負評 賣家1顆星回嗆引眾怒

2020-01-03 19:51

熊貓外送員很多還徵人？ 同業曝原因「系統問題」

2020-01-03 17:28

尾牙抽中電視想換遭拒 奧客提「超狂要求」業者氣炸

2020-01-03 16:23

她出門購物懶得帶錢包 拿了一張卡結帳時糗大

2020-01-03 13:51

飛機快失事時乘客在想什麼？網友曝親身經歷：瘋狂飆髒話

2020-01-02 20:00

「月入20萬」的醫生或房東哪個好？ 網友一面倒

2020-01-02 18:03

3人不消費霸佔12位 詢問是否可以讓位還嗆人

2020-01-02 17:05

他躲超商門口偷窺 女店員跑出大喊一句引網友鼻酸

2020-01-02 15:21

跨年夜被外送員棄單 老闆免費送「3000元炸物」

2020-01-02 15:19

房客積欠兩年管理費 屋主一年後被催討怨爛管委

2020-01-02 13:32

館長又出新產品「30元乾拌麵」 陳之漢稱只賺3塊

2020-01-02 11:29

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00
看更多

熱門文章

男疑勒斃老婆小孩再上吊 一家三口陳屍北市內湖山區

2020-01-05 15:46

北市內湖驚傳三屍命案！死者是明道親哥 背鉅額債走絕路

2020-01-05 16:34

影片曝光！朝統促黨宣傳車比中指 男星慘遭「巴頭」

2020-01-05 19:45

外送員半夜接101大樓訂單 見地址秒傻：客人不在台灣

2020-01-05 19:48

糗了！千萬藍寶堅尼要右轉 Gogoro直直撞上去

2020-01-05 18:13

明道胞兄疑讓妻小飲不明液體再勒斃 行凶後再上吊山林間

2020-01-05 18:12

國道兩車撞翻上下交疊 近百歲婦人亡4人傷

2020-01-05 21:56

副連長令「把槍交給我」二兵竟抗命 同梯海K判拘役

2020-01-06 07:34

當外送員在親戚面前抬不起頭？ 網怒轟：丟臉的是心態

2020-01-05 21:08

大媽控紅線畫太長求銷單 法官：違停屬實罰900元

2020-01-05 15:41

金城鬧區機車行暗夜火警 多輛機車燒毀損失慘重

2020-01-05 17:09

胞兄欠債輕生 明道：多次幫還債卻還不清…

2020-01-05 23:57

她用東西幫小孩佔位 網友傻眼問：可以做好榜樣給孩子看嗎

2020-01-06 10:45

SUBARU北宜撞BMW 疑過彎不慎釀禍

2020-01-05 20:51

兒找爸爸按4樓對講機傳來「喂」 媽媽嚇傻：他不在家啊！

2020-01-06 11:22

她接受人夫每月資助2萬陪睡「肉償」 元配怒告慘了

2020-01-05 17:28

藝人明道胞兄欠債200萬 疑勒斃妻小後上吊

2020-01-05 23:57

大叔加「霸王油」溜走 工讀生倒貼700元：沒錢吃晚餐

2020-01-06 10:37

吸塵蟎機要價8.8萬元！情侶不買被推銷員反譏「工程師賺很多」

2020-01-06 13:36

以為表現不好的懲罰 女童看影片揭繼父一直性侵她

2020-01-05 20:55

保力達蓋有PVC被追3億處理費釋憲 大法官今開說明會

2020-01-06 07:34

新北警超認真 遠赴高雄辦案竟只為抓假消息

2020-01-05 17:31

影／保力達瓶蓋有PVC追繳3億 董座：繳的比醬瓜多不公平

2020-01-06 12:14

男子8年前飆車害少女死亡 還連丟棄2地遭通緝昨被逮

2020-01-06 00:50

假訊息貼文按讚遭查水表？ 嘉義縣警局聲明並非屬實

2020-01-05 15:32

網友PO「吳敦義將啟動滅韓計畫」不罰 法官：是評論

2020-01-06 12:48

影／Joeman實測打字員詐騙 中打逮45人主嫌收押

2020-01-06 12:11

明道胞兄家三屍案 士檢：妻小遭勒斃，周三下午解剖

2020-01-06 12:35

台中向上路再傳車禍 男自撞翻車波及一車釀2傷

2020-01-06 09:24

世新大學電梯維修意外 工人卡死電梯與牆壁間氣絕身亡

2020-01-06 13:43

車遭撞剩半台 母死子重傷

2020-01-05 23:58

看準高雄選情火熱 竟傳賭盤專下注高雄開票數

2020-01-06 12:58

蘇宏達批故宮政策遭查水表 法院裁定不罰：言論自由

2020-01-06 14:23

中山分局集體貪瀆3派出所所長無罪 檢上訴

2020-01-06 10:13

今年總統立委選舉 台東地檢已查獲總統大選賭盤2件

2020-01-06 09:25

中檢斷水流專案 查水房經手830億元扣1302個U盾

2020-01-06 13:12

酒未退就騎車返家 軍人酒駕遭逮

2020-01-06 11:04

台中男開Lexus疑恍神 撞到車頭全凹毀4車

2020-01-06 10:08

癮君子躲廁所抽菸誤燒垃圾桶 老闆娘氣炸：店內至少6桶瓦斯

2020-01-06 12:33

色男客對網咖女服務員非禮 還供稱要包養她被判刑6月

2020-01-06 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top