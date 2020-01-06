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癮君子躲廁所抽菸誤燒垃圾桶 老闆娘氣炸：店內至少6桶瓦斯

2020-01-06 12:33聯合新聞網 綜合報導

多數餐廳都貼有禁止吸菸的標語。圖／ingimage
多數餐廳都貼有禁止吸菸的標語。圖／ingimage
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多數室內餐廳多有禁止吸菸標語，且目前部分縣市騎樓也都禁止吸菸，然而卻有癮君子不聽話，差點因此發生意外。一名女老闆表示，有客人在店內廁所偷抽菸，菸頭沒有熄滅就丟到垃圾桶，導致垃圾桶起火燃燒，她表示，店內有10口爐火、6桶瓦斯爐，甚至還坐滿客人，當下狀況真的非常危險。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她是一名餐廳老闆，從餐廳開幕後，就已有在店內張貼請勿吸菸的標語，然而昨（6）日卻有一名客人在廁所偷抽菸，且菸頭沒有熄滅就將菸蒂丟到垃圾桶內，導致火苗在垃圾桶內悶燒起火。

該網友表示，當時店內人員正在忙碌，剛好也沒有客人進到廁所，導致火勢越來越大，最後整個廁所都起火，好險店員洗完抹布後，順路去上個廁所時才發現，緊急撲滅火勢，才沒有發生意外。

該網友生氣表示，店內有10口爐火、6桶瓦斯爐，若火勢延燒，對店內滿座的客人、排隊客人與所有同仁都非常危險，可能會有人員因此傷亡，她表示，希望能讓喜歡在密閉空間抽菸的癮君子知道，這件事情不可忽視。

其他網友建議「火災偵煙警報器真的要裝，不只是營業場所，其實住家更應該裝警報器」、「調監視器、報警抓人，這行為跟蓄意縱火沒兩樣」、「公共危險罪了，報警吧，記得監視器檔案要拷貝起來」。

還有人說「我也遇過這情況，家人在我房間打遊戲，菸蒂沒熄火丟垃圾桶，玩到一半突然有怪味，才發現要燒起來，趕快整桶拿去浴室沖掉，火真的很可怕啊」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

爆怨公社火災抽菸

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