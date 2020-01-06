兒找爸爸按4樓對講機傳來「喂」 媽媽嚇傻：他不在家啊！

家裡對講機傳來陌生聲音，網友嚇傻問怎麼辦。圖擷自 facebook 分享 facebook

遇到這樣的情況你會怎麼做呢？網友在臉書上分享靈異小故事，網友表示他們一家三口剛從市區大樓搬到郊區透天厝，而房子的每層樓都有一支室內對講機，平常兒子都會用對講機找爸爸，當時網友兒子一如往常的按下對講機，電話那頭傳來「喂」，網友聽到嚇傻，因為這棟房子裡只有他們二人，老公正在加班還沒回到家。

原Po在《靈異公社》上發文，她表示在這棟共四樓的透天厝，屋內每層樓的樓梯口都有一支室內對講機，「4歲兒子覺得好玩，常常用這個方式找爸爸，如果爸爸在二樓（主臥）或三樓（爸爸常在那打電動）他會按那ㄧ樓的話機找爸爸」。

在當天晚上，原Po兒子又按了話機找爸爸，按了二樓沒回應，原Po就跟兒子說，爸爸在加班還沒回家，兒子又按了三樓一樣沒回應，原Po表示「我就不理他先去廚房洗碗了，後來他很大聲跑來跟我說，媽媽！我聽到有人說喂！ 我問他你按幾樓，他說我1234（樓）都有按啊，按到4樓有人跟我說喂耶！」

原Po表示，四樓是前屋主的神明廳，前屋主搬走時都說清乾淨了，「我們現在拿來放雜物，我能洗腦自己當做是小孩亂說嗎」，網友看完也回應「嚇死人了，是我的話應該整棟樓電話拆了」、「有些透天社區的室內對講機，可以跟社區內的住戶聊天」、「我覺得妳可以跟前屋主聯絡一下，拜託再跟他家的公媽（祖先）燒香說一下」、「當地基主拜一拜，和平相處」。