她用東西幫小孩佔位 網友傻眼問：可以做好榜樣給孩子看嗎

網友帶小孩到親子樂園遊玩，遇上佔位媽媽讓她好無奈。圖擷自 facebook 分享 facebook

言教不如身教，給孩子什麼觀念很重要。近日，有網友在臉書上抱怨，她表示帶小孩到親子樂園玩，在座位區時，她看見有位媽媽拿東西佔了四個位置，當小孩問「為什麼東西都要放椅子上」，佔位媽媽回「這樣等一下才可以坐阿」，網友聽完認為這位媽媽的舉止太誇張，現場等小孩的家長眾多，這樣佔位真的很過分。

原Po在《爆怨公社》上表示「太瞎了啦」，她看見有個佔位媽媽將東西放在椅子上，一口氣霸佔四個座位，媽媽還轉過來跟原Po說「小姐，你要是腿痠的話，我可以先讓你坐一下，我要去哺乳室」，原Po表示「我轉過去對她（佔位媽媽）呵呵冷笑了兩聲」，並直言「我真的沒有一定要坐，只是你們這樣會不會太誇張？」

原Po補充，「他們小孩還在問『為什麼東西都要放椅子上？』，他們大人回『這樣等一下才可以坐啊！』」，她直呼「拜託，可以做好榜樣給孩子看嗎？」，原Po見狀，故意大聲將此情形告知老公，看佔位媽聽完的反應是什麼。豈料，佔位媽的朋友怒瞪她，佔位媽則是起身離開座位，並用東西繼續佔位。

原Po老公認為遇到這種情形「東西拿起來直接坐就好，客氣什麼」，而網友看完文章，也回「 這行為真的不可取耶，小孩子會模仿」、「跟肉身佔車位有異曲同工之妙」、「這時就要鼓起勇氣，把東西拿走，坐下來就不會氣了」、「我覺得瞪人這點讓人氣憤，明明自己不對，還敢亂瞪人」、「基本上就是觀感不佳，但不違法」。