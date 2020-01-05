當外送員在親戚面前抬不起頭？ 網怒轟：丟臉的是心態

天氣寒冷、颳風下雨不想外出覓食？近期食物外送服務愈來愈普及，消費市場龐大也讓愈來愈多人選擇投身外送產業，但有網友在「UberEATS台灣」發文表示，當過年時親戚詢問工作敢說自己是外送員嗎？該貼文被轉到「爆怨公社」後引起廣大網友迴響，有人表示不懂當外送員為何會丟臉，更痛批「丟臉的不是這個工作，而是心態」。

雖然俗話說職業不分貴賤，但逢年過節時親戚不免拿彼此職業相互比較一番，有網友在「UberEATS台灣」發文表示，過年親戚問你從事什麼行業，「敢說你是做外送的嗎？不怕丟臉、被人說撿角嗎？」。該貼文被截圖轉貼到「爆怨公社」後引起許多網友討論，其中轉貼的網友反問外送員有偷有搶有拐有騙嗎？表示不懂為何從事外送員會感到丟臉，文末更痛批「丟臉的不是這個工作，而是心態」。

貼文底下網友紛紛回覆，「總比沒工作的好吧」、「不偷不搶憑自己雙手勞力工作，有啥好丟臉」、「別太在意別人的眼光」、「丟臉的是存有這種偏差觀念的人，任何職業都是辛苦的、需要掌聲」，甚至釣出土水師傅表示「有啥好丟臉？我做土水，覺得很帥勒」；不過也有人持相反意見「外送能做多久？然後沒能力外送，之後又能做什麼事？」、「你以為職業真的不分貴賤嗎？」；但也有網友替筆戰氛圍緩頰「不能怪他吧，長輩就是很愛在那邊比較」、「每行都有每行的需要和辛苦，這樣的人不搭理也罷」。