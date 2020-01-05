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外送員半夜接101大樓訂單 見地址秒傻：客人不在台灣

2020-01-05 19:48香港01 朱利安

點餐App十分方便，但送餐地點通常限於巿內，沒料到有人竟然從香港向台灣的Uber...
點餐App十分方便，但送餐地點通常限於巿內，沒料到有人竟然從香港向台灣的Uber Eats點餐。本報資料照片
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用外送平台下單買餐逐漸盛行，但服務範圍有地區局限，一名Uber Eats的外送員近日在臉書發文，稱首次遇到客人竟不在台灣，而是遠在香港的尖沙咀。香港跟台灣飛機航程約1小時，連同清關及兩地巿內交通，相信就算肯「遠近送到」都最少需時4小時。貼文引來不少台港網友留言，有港人更開玩笑地留言點餐：「可以點牛肉麵嗎？」，還有人說原po向公司申請來回機票和住宿，一於把餐點送到香港，完成「使命必達」的服務。

該名外送員在臉書「靠北ubereats 2.0」發文，上傳一張與客人的對話截圖，指上周五（3日）晚上11時許接到訂單，由於目的地寫着台北101大樓，他習慣與客人再確認位置，對方回答「港威酒店」的房號，但外送員稱在Google卻查不出地址，客人再補充「廣東道13號海港城」。

看到客人說出一個個陌生的地址，外送員即懷疑訂單是否來自台灣以外，其後客人稱「我在香港」，原來訂單來自尖沙咀海港城港威酒店的住客，外送員不禁大為震驚，最後通知客服處理。事後在網路上發文表示「跑這麼久第一次遇到客人不在台灣的」，但幸運的是，這場「烏龍」為他帶來免費員工餐，他選擇立即下班吃宵夜。

外送員的經歷吸引大批香港網友留言，紛紛「點餐」要求由台灣外送到香港，「香港人表示：可以點牛肉麵嗎」、「我想點薑母鴨」、「有胡椒餅嗎」；另有人稱外送員應將錯就錯，一於搭飛機送到香港，「機票客人出吧」、「跟客服申請來回機票、住宿」、「搭機送去啊」、「機車改裝成水上摩托車，衝啊」。

台灣一名Uber Eats外送員日前首次收到來自香港的訂單，引起網友熱議。圖翻攝...
台灣一名Uber Eats外送員日前首次收到來自香港的訂單，引起網友熱議。圖翻攝自臉書「靠北ubereats 2.0」
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文章授權轉載自《香港01》

uber eats台北101外送員香港

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