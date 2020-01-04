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田埂拾「沒有紅包袋」1千塊 他怨不開心網罵：你太瞎

2020-01-04 14:25聯合新聞網 綜合報導

原PO在田埂邊拾獲1000元，但卻因為沒有「紅包袋裝」而開心不起來。圖擷自臉書社...
原PO在田埂邊拾獲1000元，但卻因為沒有「紅包袋裝」而開心不起來。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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民間習俗相傳若有人家女兒未婚早逝，會在路邊丟包有現金和亡者物品的紅包袋，而長輩多會提醒勿在路邊亂撿此類紅包，以免亡者要求拾獲者冥婚。一位男網友上網發文抱怨，表示自己在田埂邊拾獲一張新台幣1000塊的紙鈔，原本以為是玩具，結果卻是真鈔，但他一點也開心不起來，因為紙鈔沒有紅包袋，不是找人冥婚的紅包，讓他相當失望。

原PO昨日在臉書社團「爆怨公社發文，表示自己當天下午在田埂邊拾獲一張千元大鈔，檢查後確定是真鈔，但他卻開心不起來，他說「因為……外面沒有紅包袋！我多希望是有未出嫁的女孩在找丈夫，一方面可以終結被父母親戚逼婚的壓力，二方面冥婚可以庇蔭事業，此時此刻真的很難過寢食難安！」另外，原PO也向網友們提問哪裡可以撿紅包袋，並詢問花掉1000塊的方式。

對此，許多網友紛紛回應，「捐出去行善」、「太瞎了吧，人家是怕得要死，你是愛的要死」、「那是沒衛生紙的人，拿來擦屁屁的」、「你可以全省殯儀館自由行」、「殯儀館附近有很多紅包袋，可以去試試」、「拿去月老廟添香油錢，應該很快就好運到」、「這是人家在過運哦」。

但有網友也勸原PO拿去警局，以免被告，「沒拿到警察局，會被告侵占，都那麼高調了」、「我上次也在火車站撿到，當時站長請我送去路警局就可以了」、「交警察局，侵占罪」、「要先交給警察，否則是侵占罪，若６個月後沒人領才是你的」。

紅包爆怨公社民間信仰

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