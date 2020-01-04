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肉燥泡麵怎麼吃最讚？ 網曝內行神吃法：超銷魂

2020-01-04 12:37聯合新聞網 綜合報導

網友曝朋友的肉燥泡麵奇特吃法。圖/Yahoo購物中心
網友曝朋友的肉燥泡麵奇特吃法。圖/Yahoo購物中心
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台灣泡麵因口味眾多、料理方便又快速，不僅是國民美食，也成為眾多外國遊客的伴手禮。近年來更有不少人自行研

發「新吃法」，打破眾人對泡麵的既定想法。像是有名網友就在社群網站上分享，日前竟發現朋友吃「乾的肉燥泡麵」，讓他超好奇也有人會這樣吃嗎？對此，有網友就表示，「內行人都吃乾的啦！」。

一名網友在ptt上發文說到，昨（3）日與朋友一起打完球後，就到便利商店閒聊，友人便買了一碗「統一肉燥麵」邊聊邊吃。看似朋友相聚的日常宵夜時光，原Po竟發現了一絲不尋常的事，驚呼：「沒想到他竟然吃乾的統一肉燥麵！」顛覆原本應該用熱水泡麵的傳統吃法，讓原Po決定發文詢問大家的看法，果真引來廣大網友熱議。

有網友表示，雖然口味偏鹹，但「肉燥麵乾吃真的很讚，油包也要加！」、「乾的超好吃，尤其是油包拌開，又香又滑」、「內行人都吃乾的」、「銷魂的味道」；但也有網友認為，「以前乾吃是很讚，現在麵的味道已經變了」、「吃排骨雞麵才內行」，也有網友看到貼文，就想起了童年時光，「好懷念、以前小時候配個蛋，幸福」。

過去有不少人就已分享過特別的泡麵新吃法，日前甚至有日本攝影師在社群媒體推特上，投稿了一則「用營火煮杯裝泡麵」的貼文。完全不需要任何烹調道具的「營火泡麵」，除了杯內水要全滿、麵杯需是紙製品之外，要小心地以弱火烹煮才行。在野地中也要吃泡麵的堅持，可見世人對泡麵的喜愛程度不容小覷。

網友在ptt上發文詢問，真的也有人吃乾的肉燥泡麵嗎？圖/ptt
網友在ptt上發文詢問，真的也有人吃乾的肉燥泡麵嗎？圖/ptt
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泡麵

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