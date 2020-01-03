網購商品包裝「透明」她給負評 賣家1顆星回嗆引眾怒

超商取貨竟收到超雷包裝。圖為示意圖，本報資料照片 分享 facebook

網路購物方便快速，可說是現代社會的消費大宗，但消費糾紛還是時有所聞。近日有名女網友分享不愉快的購物經驗，她到超商取貨商品，卻收到「地雷」包裝，頓時感覺毫無隱私，於是給對方兩顆星評價，沒想到賣家的回應，讓眾多網友看傻了眼。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「各位你們網路買東西，如果是這樣的包裝，你們覺得正常嗎？」，只見「紅白塑膠袋」裡裝著購買商品，而不是用紙箱或寄件專用袋包裝，導致內容物一覽無遺，整個觀感不佳。

原PO感覺自己隱私外洩，便給對方2顆星評價，豈料賣家以更低的一顆星差評回擊，「包裝哪裡有問題？因為包裝給2顆星的你也是奇葩」，並強調自己用塑膠袋捆綁很緊，袋子完整也沒有破，為何只收到2顆星，最後還嗆「難道要我用包裝紙當禮物寄給你嗎？」

許多網友紛紛留言表示，「差別在有沒有用心而已」、「太隨便了吧！這包裝會看到裡面的貨物，不尊重買家隱私」、「這是買到垃圾嗎？」、「我是專職賣家，也覺得這樣不行」、「要是我就一顆星，還給到2顆」、「這是撿回收的嗎XD。」

有網友也指出，「不是聽說不能用透視包材嗎？不然超商店員不收耶！」、「這樣超商也給過？」、「透明包裝我記得超商不收件。」而根據超商交貨規定，「商品需要完整包裝、貨品不可外露。」