熊貓外送員很多還徵人？ 同業曝原因「系統問題」

隨著外送員變多，出現搶訂單等分配問題，令不少人質疑外送平台為什麼還需要一直徵外送員。記者曹悅華／攝影 分享 facebook

近年來外送平台崛起，許多人為了多賺點外快會兼職做外送員，但隨著外送員變多，也出現搶訂單等分配問題，令不少人質疑外送平台為什麼還需要一直徵外送員。有位網友上網分享，表示天氣只要下雨或變冷，很多外送員都不上班，造成外送員人數不夠的問題，因此他暸解外送平台高層為何要一直徵人，對此同業紛紛留言表示「系統」還是最大的問題。

原PO在臉書社團「靠北熊貓」發文，說到「終於知道為何熊貓上層一直應徵外送員了，下雨天、天氣冷時，一堆外送員都不上班，導致下雨天、天氣冷時外送員不夠。」原PO表示若是他是上層主管也會想一直招募外送員，讓想賺錢養家、下雨天也願意接單的外送員更多機會。

對此，許多網友紛紛留言，「丟班沒人撿又不跑的，一律延後排班，對外送員的約束制度本來就該存在，不然怎麼保證服務品質」、「以後雨天丟班的下周一律降組，到時候就沒人敢雨天不跑了」、「真的欸，上禮拜下雨天點個餐，沒外送員要送超傻眼」、「就算下雨天很多人跑，一樣會繼續徵人，你以為是佛系公司」。

但許多同業表示並不是自己不想跑，而是公司系統問題，「如果系統的時間設定就跟uber一樣， 外送員一來馬上就能拿到，或者只要等待3-5幾分鐘內就馬上拿到， 這樣子就算天氣不好的下雨天一樣有很多熊貓願意出來做」、「那是熊貓原本自己系統的問題，想跑的人選不到班，收客人現金超過五千又被停班，拒單又被強制變休息不能跑單」、「系統一堆問題不想改善還一直提高獎金門檻，沒誠意就把獎金拿掉，反正也沒幾個人拿得到」。