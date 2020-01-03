尾牙抽中電視想換遭拒 奧客提「超狂要求」業者氣炸

尾牙上除了現金以外，家電電器等抽獎禮品也相當受到歡迎。示意圖／ingimage授權 分享 facebook 農曆年前，許多公司行號都會採購一些電器禮品來當作尾牙獎品，一名電器業者在臉書上抱怨日前接到一通電話，對方表示在尾牙上抽中一台電視，想換機種補差價，但因為店裡沒有他想要的品牌款式，竟然還要求希望退貨還錢，讓老闆聽完氣炸了，直呼碰到一個沒品的奧客。

這名電器行老闆在臉書「爆怨公社」PO文寫道，日前某工會向他購買了電視、吸塵器、微波爐當做尾牙贈品，12月20日也如期交貨，但30日當天他接到中獎者和購買者的來電，表明想更換能夠上網的電視機種，並且願意補貼差額。客人又提到自己在大賣場看到一台某品牌價格8888元、43吋能上網的電視，原PO詢問這品牌的業務是否有客人所提的這款機種，但得到的答應是沒有這個價錢的電視，客人可能看到的是別的品牌。

原PO回覆客人說大賣場和他店裡賣的電視品牌不一樣，而且他也拿不到這麼便宜的價格，「東西不一樣，型號不一樣，價格一定不一樣」，客人聽完竟然說「那7天鑑賞期應該要可以更換才對」，原PO不滿的告知就算可以換，從購買日算起也已經10天了，更何況還要換一個叫不到的貨，沒想到對方不罷休，最後竟然要求退貨還錢，這讓原PO更加火大。

原PO怒嗆對方「東西你們選的，你們買的，現在說要退貨拿錢，你們自己也是在做生意的，做生意有人這樣的嗎？更何況妳還是抽獎抽到的，就因為妳不滿意抽獎抽中的東西，所以妳要求原購買店家換貨或是退錢，有這種道理嗎？將心比心，今天換我這樣對妳們，妳們作何感想？」結果對方一聽完不說任何話，直接將電話掛斷，讓原PO無奈的說「碰到奧客一枚，有夠沒品」。

貼文引來許多網友抨擊這名客人的行為，「奧客無極限」、「把你們當好事多嗎？」、「中獎抽的還可以這麼囉嗦喔」、「建議他自行轉賣再去買他要的電視吧」、「一般人抽中不要的禮物都嘛是打折出售，拿回店家退錢的也是奇葩」、「第一次聽到有要拿尾牙獎品退貨換錢的」、「會做這種事的人才不會將心比心，因為他們根本沒有心，只有貪」，還有網友提醒「實體店面沒有7天鑑賞的退換貨喔！除非商品有損，網路才有7天鑑賞」。