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她出門購物懶得帶錢包 拿了一張卡結帳時糗大

2020-01-03 13:51聯合新聞網 綜合報導

現在買東西付款方式很多，悠遊卡、信用卡、手機都能夠付款，也因此越來越多人不帶錢包出門。一名女網友在跨年夜時到超市買東西，因為懶得帶錢包，於是拿了一張卡就出門，但當她拿完要買的東西準備結帳時，才發現自己帶的卡竟然不是信用卡，當下超傻眼。

這名女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示跨年夜當天下午，她想去家附近的全聯買東西，但嫌帶個錢包很麻煩，於是便從皮夾裡抽了一張卡就出門。她在店裡挑了啤酒、火鍋料等東西後，拿著籃子走到收銀台準備結帳，當她拿出出門前拿的卡片正要刷卡時，這才發現手上的卡竟然不是「信用卡」，而是麥當勞的「點點卡」，頓時傻眼又很尷尬，只好無奈的把籃子裡的物品在放回架上。

貼文笑翻一票網友，「麥當勞應該還沒全聯合作吧，妳一定還沒醒」、「妳刷卡幹嘛，跟櫃檯說我是刷臉的啦」、「所以鑰匙有帶出門嗎？還是插在門上？」、「可以改去麥當勞了」、「出示這張，店員真的會點點點點點」、「剪卡！下次就不會再發生了」、「憑妳的美貌，上面那包火鍋料應該可以賒帳」。

也有網友也分享自己類似的經驗，「我曾經拿健保卡去ATM」、「我也把提款卡當健保卡投門診」、「拿悠遊卡到公司打上班卡」；還有許多人建議原PO可以用手機綁定信用卡付款，這樣就不會發生拿錯卡的糗事了。

一名正妹網友跨年夜當天到超市買東西，卻把麥當勞「點點卡」當成信用卡帶出門，等到結...
一名正妹網友跨年夜當天到超市買東西，卻把麥當勞「點點卡」當成信用卡帶出門，等到結帳時才發現誤會大了。 圖／翻攝自爆怨公社
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爆怨公社全聯信用卡麥當勞
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